Equipe de France : L’énorme sacrifice de Zaïre-Emery pour se rendre en Grèce

La France se rend en Grèce, mardi prochain, pour l’ultime journée des éliminatoires de l’Euro 2024.

Convoqué par Didier Deschamps pour les deux matchs de la trêve internationale du mois de novembre, Warren Zaïre-Emery a dû faire un gros sacrifice pour pouvoir effectuer le déplacement en Grèce avec les Bleus.

Première convocation pour Zaïre-Emery

Jeudi dernier, le sélectionneur de l’Equipe de France, Didier Deschamps, a rendu publique sa liste des joueurs convoqués pour affronter Gibraltar (samedi 18 novembre à 20h45, à Nice) et la Grèce (mardi 21 novembre à 20h45) respectivement dans le cadre des neuvième et dixième journée des éliminatoires de l’Euro 2024, qui se jouera en Allemagne.

Parmi les 23 noms dévoilés par l’ancien coach de l’Olympique de Marseille, figurait le nom du jeune milieu de terrain du Paris Saint-Germain, Warren Zaïre-Emery, qui a bénéficié de sa première convocation en Equipe de France. Une convocation célébrée par les coéquipiers du jeune joueur dans son club.

Le sacrifice de Zaïre-Emery pour se rendre en Grèce

Après la réception de Gibraltar, samedi 18 novembre prochain, l’Equipe de France se rendra en Grèce trois jours plus tard, notamment le mardi 21 novembre. Âgé seulement de 17 ans, donc mineur, Warren Zaïre-Emery ne pourra pas effectuer ce déplacement. Mais le joueur a dû faire des sacrifices pour pouvoir effectuer ce déplacement en dehors de la France.

Selon les informations de L’Equipe, Warren Zaïre-Emery a dû fournir une autorisation parentale de sortie du territoire lui permettant de voyager. Ceci afin de voyager avec le groupe de Didier Deschamps pour aller affronter la Grèce, mardi prochain à 20h45.

La loi du 3 juin 2016 relative à la lutte contre le terrorisme est formelle. Depuis le 15 janvier 2017, et l’entrée en vigueur d’un décret d’application, tout mineur résidant en France, quelle que soit sa nationalité, souhaitant quitter le territoire français "non accompagné par au moins un de ses parents (ou par toute personne détentrice de l’autorité parentale)", ne peut plus le faire sans délivrer une autorisation préalable. Ce qu’a respecté Zaïre-Emery, dont les débuts en Equipe de France sont très attendus samedi ou mardi prochain.