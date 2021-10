Equipe de France : Karim Benzema veut gagner un titre avec les Bleus

De retour en sélection pour l'Euro l'été dernier, Karim Benzema espère remporter un titre avec la sélection avant la fin de sa carrière.

Karim Benzema s'est confié dans une longue interview à L'Equipe, évoquant notamment ses ambitions avec l'équipe de France, à l'approche du dernier carré de la Ligue des nations. Les Bleus affronteront la Belgique, jeudi, pour espérer accéder à une finale contre l'Espagne ou l'Italie.

"Je suis revenu pour gagner un titre avec l'équipe de France. Il suffit de regarder ce Final 4, avec la Belgique, l'Italie et l'Espagne. Ça pèse. Il faut toujours remporter ce que tu as la possibilité de gagner. Surtout pour moi avec les Bleus. C'est ça être compétiteur", a affirmé l'attaquant du Real Madrid avant de dresser le bilan de l'Euro des Bleus.

"Avec l'équipe qu'on avait, ce n'était pas un bon Euro globalement. La France était vice-championne d'Europe, championne du monde. On avait les joueurs pour faire beaucoup mieux. On aurait tous voulu aller bien plus loin, a-t-il regretté. Le temps perdu, je ne peux pas le rattraper. Il faut se projeter déjà sur ce Final 4 puis la Coupe du monde qui va vite arriver. Mais je veux faire avec les Bleus ce que je fais au Real."

"Le Ballon d'Or ? On est obligé d'y penser quand on a de l'ambition"

Meilleur buteur et meilleur passeur européen depuis le début de la saison, KB9 a également évoqué son jeu, fait à la fois d'efficacité et d'altruisme. "Je n'arrive pas à entrer sur un terrain en me disant que je vais penser à moi. Si j'ai 40 % de chances de marquer et que l'autre en a 60 %, je vais jouer pour lui. Si je commence à jouer comme ça, ça veut dire que je force mon jeu. Ce n'est pas le football que j'ai appris. Je n'ai jamais joué pour ma gueule."

Capitaine des Merengue en l'absence de Marcelo, le jeune homme de Bron est en train de devenir une légende du club madrilène, mais refuse de se comparer à certains de ses illustres prédecesseurs.

"L'équivalent de "Zizou" au Real... Mais "Zizou", déjà, je ne pourrai jamais me comparer et parler de niveau avec lui ! J'ai beaucoup trop de respect pour lui et pour Ronaldo, lâche-t-il encore. Je ne peux qu'apprendre de ce qu'ils ont fait. C'est toujours le cas avec "Zizou". On s'entend très bien. On parle encore souvent. Il ne peut que m'aider. Mais je ne dirai jamais que je suis l'équivalent de "Zizou" au Real. C'est impensable !"

Enfin, Benzema admet que le Ballon d'Or, pour lequel aucun favori évident ne semble se détacher pour dans moins de deux mois, est bien dans un coin de sa tête. "On est obligé d'y penser quand on a de l'ambition. Mais ça ne doit pas être une obsession qui te recentre sur toi, sur le fait de dire qu'il faut absolument briller individuellement et marquer des buts pour soi. Si tu dois le gagner, c'est pour ce que tu es, ce que tu montres sur le terrain, ce que je fais."