Équipe de France - Karim Benzema avec le N°19… et titulaire à l’Euro ?

Selon les informations de L’Équipe, Karim Benzema portera le N°19 pour son retour en équipe de France, et devrait retrouver une place de titulaire.

Plus que quelques heures de suspense. Peu après 20h ce mardi, Didier Deschamps annoncera sa liste des 26 joueurs retenus pour disputer l’Euro 2020, et Karim Benzema en fera partie. En attendant d’avoir les explications du sélectionneur, L’Équipe aborde les raisons de ce retour inattendu, et les conséquences qu’elle pourrait avoir.

Giroud garde le N°9, Mbappé le N°10

Commençons donc… par la moins importante : son numéro. Avec les Bleus, KB9 avait l’habitude de porter le N°10, qu’il avait d’ailleurs sur le dos lors de son dernier match en octobre 2015 face à l’Arménie (4-0). Problème, celui-ci appartient à Kylian Mbappé, et le N°9 que Benzema porte au Real Madrid est la propriété d’Olivier Giroud.

D’après L’Équipe, Benzema a ainsi opté pour un mélange des deux avec le N°19 ! Une information importante pour tous les fans de KB9 qui commanderont leur maillot bleu dès ce mardi soir. Cela démontre également l’envie du Madrilène de ne pas se brouiller avec ses coéquipiers, notamment Giroud qui a sans doute la comparaison F1-karting en tête. De plus, le numéro 19 est celui qu'il portait lors de ses débuts à l'Olympique Lyonnais, son club formateur.

Benzema "probablement" titulaire

Si Giroud conserve son numéro, il ne devrait en revanche pas garder sa place de titulaire. Tout d’abord, celui-ci ne compte que 7 apparitions en Premier League en 2021, et il manque de rythme.

Surtout, toujours selon L’Équipe, Deschamps a conscience qu’il est difficile de rappeler Benzema pour le mettre sur le banc, et nos confrères annoncent qu’il sera "probablement" titulaire à l’Euro. Rendez-vous le 15 juin face à l’Allemagne…