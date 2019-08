Equipe de France - Jonathan Ikoné : "C'est un rêve qui s'accomplit"

Surprise de la dernière liste de Didier Deschamps, le nouvel appelé en Equipe de France ne boudait pas son plaisir ce samedi, en conférence de presse.

On s'attendait à une liste avec de potentielles surprises, mais celle-ci, on ne l'avait pas vu venir. Jeudi, Didier Deschamps, le sélectionneur de l'Equipe de , dévoilait la liste des 23 joueurs sélectionnés pour disputer les deux prochaines rencontres face à l'Albanie et l'Andorre, dans le cadre des éliminatoires de l' .

Une liste dans laquelle figure notamment le Lillois Jonathan Ikoné, appelé chez les Bleus pour la première fois. Une récompense surprise pour le joueur de 21 ans, régulièrement appelé et performant avec les Espoirs, qui avait été l'un des grands artisans de la très bonne saison du LOSC durant l'exercice précédent.

"Ma sélection ? Je ne m'y attendais pas"

Ce samedi, celui qui pourrait faire ses grands débuts en Equipe de France en marge des éliminatoires pour l'Euro 2020 était présent en conférence de presse sous les couleurs du LOSC. L'occasion pour lui d'évoquer le tirage au sort de la Ligue des Champions, mais aussi et surtout sa fierté d'avoir été convoqué par Didier Deschamps.

💬 #Ikoné "@KMbappe est un ami d'enfance. Ma sélection lui a fait plaisir et à tout Bondy. C'était la même chose de mon côté lors de sa première sélection." — LOSC (@losclive) August 31, 2019

"Ma sélection ? Je ne m'y attendais pas. C'est Mike Maignan (lui aussi sélectionné) qui me l'a apprise ! Je suis fier de notre parcours de l'année dernière et que ça va se poursuivre cette saison. Et ainsi briller avec l'Equipe de France. Je suis vraiment très heureux d'être sélectionné en Equipe de France. Je suis en sélection depuis tout jeune. Là c'est un rêve qui s'accomplit", a d'abord confié Jonathan Ikoné face aux médias présents, avant d'évoquer Kylian Mbappé, autre natif de Bondy et star des Bleus depuis le sacre en .

"Kylian Mbappé est un ami d'enfance. Ma sélection lui a fait plaisir et à tout Bondy. C'était la même chose de mon côté lors de sa première sélection. L'Equipe de France, ça veut dire qu'on avance ! Mais il faut garder la tête sur les épaules et montrer beaucoup de détermination", a ensuite ajouté le joueur formé au . Garder la tête sur les épaules, Jonathan Ikoné en aura bien besoin, lui qui s'apprête à découvrir le niveau international et la Ligue des Champions en l'espace de quelques jours seulement.