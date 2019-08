Bleus - Didier Deschamps justifie la présence de Jonathan Ikoné dans les 23

Auteur de prestations convaincantes au LOSC ainsi qu'avec les Espoirs, Jonathan Ikoné (21 ans) a été appelé chez les A par Didier Deschamps, ce jeudi.

On s'attendait à une liste avec de potentielles surprises, mais celle-ci, on ne l'avait pas vu venir. Ce jeudi, Didier Deschamps, le sélectionneur de l'Equipe de , a dévoilé la liste des 23 joueurs sélectionnés pour disputer les deux prochaines rencontres face à l'Albanie et l'Andorre, dans le cadre des éliminatoires de l' . Une liste dans laquelle figure notamment le Lillois Jonathan Ikoné, appelé chez les Bleus pour la première fois.

Une récompense surprise pour le joueur de 21 ans, régulièrement appelé et performant avec les Espoirs, qui avait été l'un des grands artisans de la très bonne saison du LOSC durant l'exercice précédent, lui qui formait un trio de choc aux côtés de Nicolas Pépé et Jonathan Bamba.

Didier Deschamps loue les qualités de Jonathan Ikoné

Des prestations de haute volée et sous le signe de la progression de la part du joueur formé au , qui expliquent en partie sa présence dans la liste des 23 joueurs appelés par Didier Deschamps, qui a justement justifié sa présence en conférence de presse. ​

Didier Deschamps sur la présence de Jonathan Ikoné dans les 23 #FiersdetreBleus #FRAALB #FRAAND pic.twitter.com/xzV0lCuh78 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) August 29, 2019

"Evidemment, il y a ce qu'il réalise avec son club. Déjà ce qu'il a été capable de faire la saison dernière mais aussi avec la sélection Espoirs. Evidemment que c'est lié aussi aux absences sur le plan offensif qui sont assez importantes. Mais il est dans un profil de joueurs qui est capable de jouer, même s'il est capable d'évoluer sous l'attaquant, sur un côté, avec ses qualités spécifiques de vitesse, de provocation et de percussion, et avec une efficacité que ce soit en terme de passes décisives et de buts qui sont intéressantes", a ainsi expliqué le sélectionneur des Bleus.

Profitant des absences notables de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Florian Thauvin notamment, Jonathan Ikoné aura l'occasion de faire ses preuves sous le maillot de l'Equipe de France A un peu plus tôt que prévu. Autre joueur qui pourrait faire ses débuts sous la tunique des Champions du Monde 2018 ? Le défenseur Aymeric Laporte ( ), qui a été préféré au Barcelonais Samuel Umtiti.