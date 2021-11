Equipe de France : inquiétude pour Paul Pogba touché à une cuisse

Didier Deschamps avait pourtant prévénu. Ceux qui ont joué tardivement avec leur club ne rejoindront l'entraînement collectif que mercredi et observeront jusque-là une phase de récupération lundi et mardi.

Sur le terrain d'entraînement Pierre- Pibarot, la règle n'était visiblement pas totalement respectée. Mattéo Guendouzi, qui a joué dimanche, a participé au premier entraînement de ce rassemblement, contrairement, à Kylian Mbappé, Karim Benzema et Antoine Griezmann, qui a marqué dimanche avec l'Atlético de Madrid face à Valence (3-3).

En plus des trois attaquants, Lucas et Théo Hernandez, légèrement diminué et qui n'a pas joué ce week-end après son carton rouge reçu la semaine passée face à la Roma, étaient eux aussi resté aux soins. Kurt Zouma et Lucas Digne manquaient aussi à l'appel.

Sur le carré vert, 16 présents dont trois commençaient à part : Paul Pogba, Benjamin Pavard et Alphonse Areola. Les deux joueurs de champs finissaient sur des jeux de passe et d'opposition quand le gardien, prêté par le PSG à West Ham, travaillait seul avec Franck Raviot.

Quid des 13 autres ? Arrivés à 17h55, ils effectuaient trois tours de terrain : Hugo Lloris, Léo Dubois et Clément Lenglet en tête, accompagné par Cyril Moine, le préparateur physique de l'équipe des Bleus. Parmi eux, on trouvait aussi Dayot Upamecano, Aurélien Tchouaméni, Wissam Ben Yedder, Benoît Costil, Kingsley Coman, Jules Koundé, N'Golo Kanté et Mattéo Guendouzi, donc.

Puis à 18h12, après quelques montées de genou et un échauffement léger en ligne, ce groupe de treize quittait le terrain d'entraînement de Clairefontaine. Pogba et Pavard continuaient, eux, leurs exercices, sous l'œil de Guy Stéphan, donnant de la voix pour les encourager. Puis les deux enchaînaient sur un exercice de frappes. Après cinq minutes, le Mancunien reprenait un ballon donné par Deschamps, manquait sa frappe et poussait un cri avant de se mettre à boiter.

Accompagné par le sélectionneur qui venait aux nouvelles, il quittait l'entraînement en boitillant et en se touchant la jambe droite. Il faudra attendre mardi pour en savoir un peu plus sur la gravité de cette alerte. Sans nul doute, un éventuel forfait de la Pioche serait un coup dur pour lui mais aussi pour les Bleus, dont il est un cadre important.