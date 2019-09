Équipe de France - Giroud : "Je sais que le temps joue contre moi"

Dans un entretien accordé à RMC Sport, Olivier Giroud a affiché ses ambitions avec le maillot bleu.

"Je sais que le temps joue contre moi". Du haut de ses 32 ans, Olivier Giroud ne semble rien ignorer de l'éternel scepticisme qui accompagne sa carrière en équipe de pour de multiples raisons, du style d'attaquant qu'il est à son temps de jeu limité en club, en passant par son âge, donc. Cette petite phrase sonne comme une réponse aux critiques.

"J’ai fait deux Euros, deux Coupes du monde. J’en suis très fier. Maintenant, je ne me projette pas vraiment à long terme", a-t-il souligné dans l'émission Breaking Foot. "Mes objectifs pour cette année sont de se qualifier pour l’Euro avec l’équipe de France et bien sûr jouer cet Euro. Après ça, on verra. On fera le bilan. Je ne me fixe aucune limite. Mais je sais que le temps joue contre moi".

Pour rappel, le numéro 9 des Bleus, 33 ans le 30 septembre, a bénéficié de la confiance de Didier Deschamps en étant convoqué pour l'actuel rassemblement du groupe France, dans le cadre des qualifications pour l' .

Il a notamment été préféré à son ancien coéquipier à , Alexandre Lacazette.