Equipe de France - Forfait confirmé pour Samuel Umtiti

Blessé au pied droit, Samuel Umtiti est forfait pour la rencontre contre Andorre mardi soir et a quitté Clairefontaine. Il ne sera pas remplacé.

Plus tôt ce dimanche, nous vous révélions qu'une incertitude planait quant à une participation de Samuel Umtiti, déjà forfait pour la rencontre de samedi soir face à l'Albanie (4-1), pour le match prévu mardi soir face à Andorre (20h45), pour le compte des qualifications à l' .

Forfait, Samuel Umtiti ne sera pas remplacé

Et pour cause, le joueur du , remplacé dans le onze titulaire par Clément Lenglet et touché à un pied lundi à l'entraînement, devait être analysé par le staff médical de Didier Deschamps ce dimanche pour savoir s'il était ou non en mesure de tenir sa place.

@samumtiti ne pourra pas jouer contre Andorre mardi. Il souffre d'un hématome au pied droit.

Après concertation avec le Dr Le Gall et s'être entretenu avec le joueur, Didier Deschamps a décidé de le remettre à la disposition de son club. Bon rétablissement Sam ! — Equipe de (@equipedefrance) September 8, 2019​

Le point médical, effectué par le docteur Le Gall, a confirmé un hématome au pied droit pour le joueur formé à l'Olympique Lyonnais. Ainsi, après s'être entretenu avec le joueur, Didier Deschamps a décidé d'acter son forfait et de le remettre à la disposition de son club.

Selon nos informations, le joueur a d'ores et déjà quitté Clairefontaine ce midi et ne sera pas remplacé.