Équipe de France - Euro U17 : Georginio Rutter, un buteur d'avenir

L'attaquant rennais Georginio Rutter, 17 ans depuis près de deux semaines, tiendra la pointe de l'attaque tricolore à l'Euro U17 (du 3 au 19 mai).

Il sera à n'en pas douter l'un des joueurs à suivre à l'Euro U17. Avant-centre de l'équipe de , Georginio Rutter (17 ans) devrait être l'un des fers de lance de la sélection tricolore. L'un des trois membres du "conseil des sages" décrété par Jean-Claude Giuntini, avec Lucien Agoume (Sochaux) et Nianzou Kouassi (PSG). Un buteur né, passé professionnel au l'été dernier, sur lequel les Bleuets compteront pour aller loin dans la compétition.

Le Lorientais Christopher Martin, avec lequel il a évolué au Pôle Espoirs de Ploufragan, parle pour Goal d'un joueur "très à l'aise techniquement, que ce soit pied droit ou pied gauche". Physiquement, "c'était un monstre", dit-il. Une alliage qui lui a naturellement permis de franchir les paliers plus vite que ses partenaires, jusqu'à faire ses premières apparitions dans le groupe professionnel à Rennes en début de saison, sans pour autant débuter dans l'élite. "Forcément, ça le démange un petit peu. Il aimerait bien faire ses débuts en , comme Eduardo (Camavinga). Mais il veut toujours aller chercher le meilleur et je le sens bien", reprend le jeune merlu.

"Il ne renonce jamais"

En sélection, Jean-Claude Giuntini décrit un attaquant "généreux dans ses efforts, qui essaye de marquer des buts tout en s'inscrivant dans le collectif", et dont la marque de fabrique est "de ne jamais renoncer". Une attitude positive, toujours, avec la bonne humeur qui le caractérise également en dehors du terrain. "Il grandit, il mûrit, mais garde toujours sa bonne humeur, confirme le sélectionneur. Aujourd'hui, il est plus concentré sur son efficacité devant le but. Il est encore plus attentif. Il progresse petit à petit et a franchi des paliers, notamment sur la dimension athlétique, la répétition des efforts et sur la disponibilité dans le jeu."

Lors de son dernier match avec la sélection contre la , Georginio Rutter a trouvé le chemin des filets. Comme souvent. Idem pour l'autre Rennais de l'équipe, le défenseur Brandon Soppy. Sa notoriété est grandissante et les sollicitations nombreuses, mais avec son entourage ils n'entendent pas changer de ligne de conduite. "Je trouve qu'il reste bien dans son projet et qu'il est à fond dans ce qu'il fait. Il ne fait pas attention à ce qui se dit autour de lui", réplique son ami Christopher Martin. Preuve qu'il sait que la route est longue, et qu'il reste des choses à faire. Mais toujours avec l'ambition et l'envie de performer à chacune de ses sorties.