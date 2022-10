Equipe de France : Le drôle de conseil d'un ancien Bleu à Deschamps au sujet de Pogba

Est-ce qu'il faut prendre tous les risques avec Paul Pogba et l'emmener à la Coupe du monde 2022 même s'il n'est pas à 100%. Rothen estime que oui.

Paul Pogba a repris le chemin de l'entraînement ce mardi 18 octobre avec la Juventus de Turin après avoir été opéré du genou.

Si participation à la Coupe du monde 2022 est encore incertaine car il n'est pas encore revenu au top physiquement, l'ancien joueur de l'équipe de France, Jérôme Rothen, a estimé dans l'émission « Rothen s'enflamme » sur RMC Sport qu'il fallait le sélectionner, peu importe son état de forme et ce, pour plusieurs raisons.

Un joueur « essentiel dans la vie du groupe »

« La bonne nouvelle c'est qu'il a repris l'entraînement. […] Ca veut dire que physiquement ça va mieux, qu'il n'y a plus de grosses gênes. […] Il a le temps de grappiller quelques minutes de jeu avec son club en attendant la liste de Didier. C'est indispensable qu'il soit là, déjà dans la façon de façonner son groupe, Didier Deschamps lui fait entièrement confiance. […] C'est un joueur cadre, un joueur repère, que ce soit sur le terrain mais aussi en dehors et ça c'est important. Des joueurs qui sont des vrais meneurs d'hommes dans le vestiaire il n'y en a pas forcément beaucoup aujourd'hui en équipe de France. Il ne faut pas en avoir cinq ou six. Deux ou trois, c'est suffisant et il fait partie de ceux-là. Le fait de l'avoir c'est essentiel dans la vie du groupe », a d'abord expliqué Rothen.

Ménager Pogba à la Coupe du monde s'il n'est pas à 100%

« Vu qu'il ne sera peut-être à pas 100% de ses moyens physiques, il faudra peut-être le gérer et qu'ils ne jouent pas forcément tous les matches. La compétition est longue et je reste persuadé qu'il est indispensable sur le terrain. Pour que l'équipe de France aille au bout il faudra un grand Paul Pogba. Déjà, on n'a pas N'Golo Kanté et on sait tout ce qu'il fait très bien. […] Si en plus de ça on n'a pas Paul Pogba qui sait tout faire dans le football, c'est problématique. Donc, oui, il faut prendre tous les risques », a ajouté Rothen.

Didier Deschamps dévoilera sa liste des joueurs retenus pour la Coupe du monde au Qatar le mercredi 9 novembre 2022 au journal de 20h00 de TF1.

Le sélectionneur pourra convoquer au minimum 23 joueurs et au maximum 26 joueurs ce qui pourrait laisser une chance à Pogba d'être sélectionné même en étant diminué.

La France a déjà enregistré plusieurs forfaits avant ce Mondial dont celui N'Golo Kanté, un des cadres de l'équipe.

COUPE DU MONDE 2022 : LES JOUEURS FORFAITS SUR BLESSURE ET LES JOUEURS INCERTAINS POUR LA PHASE FINALE AU QATAR