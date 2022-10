Coupe du monde 2022 – Diffusion TV, live streaming, nombre de joueurs sélectionnés : toutes les infos sur la liste de Didier Deschamps

Date, horaire, diffusion à la TV et en streaming, nombre de joueurs : toutes les infos pratiques sur la liste de Deschamps pour le Mondial 2022.

La Coupe du monde 2022 approche à grands pas. La compétition, organisée au Qatar, commencera le 20 novembre avec le match d'ouverture Qatar et l'Equateur et s'achèvera le 18 décembre avec la finale.

Championne du monde en titre, la France tentera de réaliser le doublé, ce qui n'est arrivé que deux fois dans l'histoire avec l'Italie en 1934 et 1938 et le Brésil en 1958 et 1962.

Quand et sur quelle chaîne voir l'annonce de la liste des Bleus pour la Coupe du monde 2022 ?

C'est le mercredi 9 novembre 2022 que Didier Deschamps dévoilera sa liste des joueurs retenus pour le Mondial.

L'annonce sera faite en direct au journal de 20 heures de TF1.

Comment voir l'annonce de la liste des Bleus pour la Coupe du monde 2022 en streaming ?

Pour suivre l'annonce de Didier Deschamps en streaming il faudra vous connecter à la plateforme MyTF1.

Combien de joueur Didier Deschamps peut-il sélectionner pour la Coupe du monde 2022 ?

La pandémie de la Covid-19 n'ayant pas été endiguée, la FIFA a autorisé les sélectionneurs à retenir au minium 23 joueurs et au maximum 26 joueurs.

Lors du dernier Euro, disputé en 2021, Didier Deschamps avait convoqué 26 joueurs mais il a expliqué par la suite que ce n'était pas forcément une bonne chose : « J'ai le temps de réfléchir. J'ai une certaine marge entre 23 et 26. À l'Euro, on était 26 mais si vous avez deux joueurs blessés au même poste (Lucas Hernandez et Lucas Digne)... Heureusement, Rabiot a pu dépanner. Le nombre ne fait pas qu'on va être plus forts. Il n'y a que onze places sur le terrain. J'ai le temps encore. Si j'ai tout le monde disponible, on verra. »

Quels seront les adversaires de l'équipe de France lors de la phase de groupes de la Coupe du monde 2022 ?

Placée dans le groupe D, l'équipe de France fera son entrée dans la compétition le mardi 22 novembre contre l'Australie à 20h00 heure française). Les Bleus affronteront ensuite le Danemark le samedi 26 novembre à 17h00 heure française et enfin la Tunisie le mercredi 30 novembre à 16h00 heure française.

Si les Bleus terminent à l'une des deux premières places, ils affronteront en huitième de finale une des équipes du groupe C, composé de l'Argentine, de l'Arabie saoudite, du Mexique et de la Pologne.