Equipe de France : Domenech pointe du doigt le retour de Benzema

L'ancien sélectionneur tricolore constate un regrettable changement de philosophie de jeu, lié au retour de l'attaquant star du Real Madrid.

Auteur de débuts réussis depuis son retour en Équipe de France d'un point de vue personnel, Karim Benzema n'a pas su porter les Bleus jusqu'aux sommets continentaux à l'Euro 2020. Éliminée dès les huitièmes de finale face à la Suisse, la nation tricolore, championne du monde en titre, est sortie par la petite porte, décevante.



Depuis, tout ou presque a été analysé pour tenter d'expliquer cette désillusion. L'ajout de Karim Benzema, certes prometteur, a notamment été pointé du doigt par certains observateurs, lesquels ont constaté un déséquilibre dans l'animation offensive mise en place par Didier Deschamps. Raymond Domenech, ancien sélectionneur des Bleus, est justement de ces observateurs assidus. Selon lui, la philosophie de l'équipe de France n'est pas celle du Real Madrid, et cela pose donc un problème à ses yeux.

"Tout d’un coup, ça a transformé l’équipe"

"La France a raté son Euro parce qu’elle a joué contre-nature, à cause de la présence de Benzema à la pointe de l’attaque. Cette équipe sait défendre, conserver le ballon, tenir bon et jouer le contre, c’est sa philosophie, son ADN. Alors c’est vrai qu’on a du potentiel offensif avec des garçons comme Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et Benzema, mais ne vous y trompez pas : Benzema, au Real, il est dans une équipe qui attend bas devant son but, joue le contre", a-t-il constaté lors d'un entretien pour la RTBF.





"Karim est capable de jouer dans ce registre-là, d’être un point d’appui, de garder le ballon. À l’Euro, il y a eu un décalage entre la philosophie profonde des Bleus et les attentes suscitées par le retour de Karim. Tout d’un coup, ça a transformé l’équipe : on s’est pris pour les Belges", a ensuite ajouté celui qui avait échoué en finale du Mondial 2006. À la décharge de Karim Benzema, son retour tardif en sélection explique en partie le manque de repères avec ses coéquipiers. À force de travail, nul doute que les capacités d'adaptation de celui qui est considéré comme l'un des meilleurs attaquants de la planète sauront lui permettre de briller encore davantage à l'avenir.