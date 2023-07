Équipe de France : Didier Deschamps se justifie sur la séance de tirs au but face à l'Argentine

Au cours d'un entretien, Didier Deschamps est revenu sur la séance de tirs au but face à l'Argentine.

Près de sept mois plus tard, la pilule a encore du mal à passer. Au terme d'un scénario exceptionnel, l'équipe de France a perdu son titre de championne du monde aux dépens d'une équipe d'Argentine dévouée à Lionel Messi pour lui offrir la première Coupe du monde de sa carrière. Malgré un retour inespéré grâce au doublé de Kylian Mbappé, les Bleus s'étaient inclinés lors de la séance de tirs au but face aux Argentins, Gonzalo Montiel assénant le coup de massue sur Mbappé et sa troupe.

Un manque d'expérience qui fait mal

Dans un entretien accordé à RTL, Didier Deschamps est revenu sur cette fameuse séance, et surtout sur sa déclaration dans laquelle il a comparé cet exercice avec une loterie. Cette fois, le sélectionneur des Bleus a évoqué le manque d'expérience de son équipe au moment de la séance, Kingsley Coman (27 ans) étant le plus âgé à tirer. "Je ne vais pas sortir le terme, comme d’habitude, de loterie, soupire-t-il aujourd'hui. Evidemment que les cinq qui tirent les penalties ne sont pas les cinq prévus au départ. Mais avec les sept changements que j’ai dû faire, a-t-il confié. On me demande pourquoi ce ne sont pas les joueurs expérimentés qui ont tiré les penalties. A part Hugo (Lloris) comme joueur expérimenté dans les onze derniers… C’est toujours un moment particulier. Je ne peux pas dire que je l’appréciais quand j’étais joueur même s’il m’est arrivé de gagner des matchs et des titres aux penalties. Ça aurait pu basculer avant. C’est le destin, le football. Il faut l’accepter".