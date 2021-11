Equipe de France : Didier Deschamps mise sur la continuité pour bien finir l'année

On avait pris l'habitude ces derniers mois de voir apparaître quelques petits nouveaux à chaque liste, en particulier après l'Euro raté l'été dernier. Aurélien Tchouaméni, Théo Hernandez ou encore Moussa Diaby ont ainsi fait leurs débuts en sélection cet automne. Plusieurs noms étaient alors suggérés à l'approche de cette dernière liste de l'année civile : Christopher Nkunku ? Jonathan Clauss ? Téji Savanier ? William Saliba ? Eh bien, personne ce coup-ci à l'approche des deux derniers matchs qualificatifs pour le Mondial face au Kazakhstan et la Finlande, les 13 et 16 novembre prochains.

Aucun petit nouveau

En effet, Didier Deschamps a fait le choix de modifier le moins possible son groupe, laissant de côté l'opportunité de tester de jeunes joueurs sur ce stage. Tout en insistant sur l'importance du haut niveau pour être appelé en Bleus. "Comme j'ai eu à le dire à maintes reprises, plus les joueurs sont confrontés au très haut niveau avec leur club, mieux c'est. L'équipe de France, c'est un niveau supérieur. Cela ne m'a pas empêché de prendre des joueurs si je considère qu'ils ont tout ce qu'il faut pour l'équipe de France." Pas cette fois.

L'article continue ci-dessous

Interrogé sur le cas de Christopher Nkunku, brillant avec le RB Leipzig depuis le début de la saison et une nouvelle fois décisif mercredi soir face au PSG, Deschamps a assumé ce choix de miser sur la continuité. "C'est un joueur que l'on suit. Il aurait pu y être, il fait des choses très intéressantes qui ont été confirmées hier soir. Il n'est pas là, mais fait partie des candidats sérieux qui peuvent aspirer à avoir cette opportunité. Je ne peux que l'inciter à continuer. Sur cette liste, j'ai une logique de continuité par rapport à ce qui se passe bien très bien, pour maintenir la confiance aux joueurs qui étaient là sur le stage précédent."

Aréola et Zouma de retour pour pallier les absences

Les supporters de l'équipe de France pourront tout de même apercevoir quelques têtes qui n'étaient pas là le mois dernier au moment d'aller remporter la Ligue des nations. C'est notamment le cas de Kinglsey Coman et N'Golo Kanté, remis de leurs pépins physiques et bien sûr de retour dans le groupe. "N'Golo fait partie intégrante de cette équipe. Il est un moteur au milieu, avec un positionnement qui peut être différent, a d'ailleurs insisté le champion du monde 1998.. Si N'Golo est apte, il jouera."

A noter également quelques retours, à l'image d'Alphonse Aréola ou Kurt Zouma. Mais là encore, il ne s'agit pour Didier Deschamps que de pallier aux absences, en l’occurrence celles de Mike Maignan et Raphaël Varane, tous deux forfaits pour ce rassemblement. "C'était une année avec différents objectifs, a repris DD au moment de dresser le bilan de l'année. Faisons en sorte d'obtenir deux de ces trois objectifs, pour avoir la tranquilité de basculer sur l'année prochaine, qui sera spéciale avec ce Mondial au mois de novembre." Un basculement vers la nouvelle année qui se fera donc sans révolution.