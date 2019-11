Équipe de France, Didier Deschamps : "Giroud n'est pas responsable de sa situation"

Le sélectionneur des Bleus s'est longuement confié après avoir annoncé ce jeudi la liste des 23 pour les matches contre la Moldavie et l'Albanie.

Le retour de B. Mendy

Didier Deschamps : Il y a de la concurrence à chaque poste. Benjamin est semble-t-il un petit peu épargné par les pépins physiques. Il a plus de temps de jeu et une meilleure condition athlétique aussi. C'est un choix de revoir Benjamin avec nous. Il fait tout ce qu'il faut pour revenir à son meilleur niveau.

Olivier Giroud en difficulté à

C'est un joueur important pour nous. La situation n'a pas évolué en sa faveur depuis le dernier stage, et j'espère que sa situation sera meilleure au mois de mars. Olivier le sait, même s'il fait ce qu'il faut pour être affûté. (...) Un départ cet hiver ? Je n'ai pas la réponse. Il n'est pas responsable de sa situation aujourd'hui. Frank Lampard fait ses choix, et ça lui donne plutôt raison. Mais c'est sûr que la situation est inconfortable pour Olivier. Il ne pourra rien se passer avant janvier. Moi, je lui dis ce qui est le mieux pour lui. C'est déjà arrivé qu'il ne soit pas dans des situations idéales, mais là... J'espère que la situation va s'améliorer avec Chelsea, ou non.

Nabil Fékir

Nabil a changé de club et de championnat. Il arrive à être décisif, à faire marquer et marquer même si le classement de son équipe n'est pas très bon. Sa qualité individuelle, il ne l'a pas perdue du jour au lendemain. Il n'était pas là au dernier stage car il était trop juste. Je l'ai surtout utilisé en joker ou en cours de match, mais ça fait un bon moment qu'il est avec nous et il a toujours sa capacité à pouvoir créer des différences. Il aspire à avoir plus de temps de jeu. Après, ce sont des choix.

"L'absence d'Ikoné ? Elle est liée davantage à ce qu'il fait..."

Griezmann au Barça, inquiétant ?

Il est utilisé dans des positions différentes que celle qu'il occupe avec l'équipe de . Il doit s'adapter, les autres joueurs aussi. Il se remet en question, dans un très grand club, avec beaucoup d'attente et d'exigence. Il s'inscrit aussi dans un collectif avec des repères qui ne sont plus les mêmes. Mais c'est un joueur généreux.

L'absence de J. Ikoné

C'est lié davantage à ce qu'il fait. Il était avec nous au mois de septembre, et au mois d'octobre où il était un petit moins bien. Mais il enchaîne aussi. (...) Je ne pense pas que Jonathan a changé, mais le regard des autres oui... On attend plus, il dépend aussi d'un collectif. Mais il reste un candidat à une place chez nous même s'il fait partie de la génération Espoirs avec laquelle il a joué et où il devrait continuer à jouer. Là, il n'est pas là, mais ça ne veut pas dire qu'au mois de mars il ne sera pas là.

La réaction de Salihamidzic suite à la blessure de L. Hernandez

Je ne prends pas de risque. Regardez, N'Golo Kanté avant le match en . Il voulait jouer hein... J'aurais pu le faire jouer, mais je n'ai pas voulu. Concernant Lucas, il a joué le deuxième match en sans problème. Il est revenu avec son club, il a enchaîné trois matches. Il avait une douleur au genou et il se blesse ailleurs. On fait les choses de manière cohérente, sans prendre de risque, et c'est toujours délicat d'en parler. Il y a le joueur au milieu, qui est tiraillé entre son quotidien en club et la sélection à laquelle il est très attaché. Nos intérêts ne sont pas forcément toujours les mêmes, mais ce n'est pas pour autant que je prends des risques avec un joueur.

"On est en droit d'attendre plus d'Ousmane Dembélé"

Ben Yedder décevant contre la Turquie

Je ne lui ai pas fait un cadeau, c'est clair. C'était la première titularisation, au Stade de France, dans un match décisif, contre la Turquie. Il y avait une part émotionnelle importante. Et connaissant Wissam (Ben Yedder), je sais que c'est quelqu'un d'affectif. Mais il avait fait de très, très bonnes choses avant avec nous. Il a un profil intéressant, ça n'enlève rien à ce qu'il fait avec . (...) C'est très bien pour la qu'il soit dans un club français.

O. Dembélé encore absent

Je ne suis pas déçu. Ousmane (Dembélé) a un potentiel incroyable. Il faut qu'il fasse en sorte de ne pas gâcher tout ce qu'il est capable de faire. Je ne suis pas avec lui au quotidien, mais lui aussi est gêné par des répétitions de blessures. Il joue plus avec le Barça qu'avec nous, heureusement, mais il a été écarté trop souvent pour des problèmes de blessures. D'où ça vient ? Si vous le connaissez bien, parlez lui ! Avec le potentiel qu'il a, on est en droit d'attendre plus. Il en est capable. Du coup, je lui passe ce message... "Donne toi tous les moyens pour arriver le plus haut possible !" Et ça passe par plusieurs choses, sur le terrain et en dehors.

Lloris avec le groupe pour France-Moldavie

Il sera là jeudi pour le match. C'est notre capitaine, c'est important qu'il soit là avec nous.

Benjamin Quarez, au siège de la FFF (à Paris).