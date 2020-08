Équipe de France - Deschamps justifie le retour de Rabiot

Le sélectionneur des Bleus a rappelé Adrien Rabiot pour le prochain rassemblement de l’équipe de France. Une première depuis 2018.

La tumultueuse histoire entre Adrien Rabiot et l’équipe de n’est donc pas finie. Cela y ressemblait beaucoup à l’été 2018, lorsque l’ancien Parisien avait refusé d’être réserviste pour les futurs champions du monde. Mais Didier Deschamps a fini par le rappeler ce jeudi !

Mesdames et Messieurs, "Le Duc" Adrien Rabiot est de retour en équipe de France pic.twitter.com/bNJSD7ZLhk — Goal France (@GoalFrance) August 27, 2020

De quoi étonner toute l’assistance, même si "Le Duc" était revenu à un excellent niveau avec la cette saison, en témoigne sa place de titulaire acquise aux dépens de ses concurrents, dont Blaise Matuidi. Et c’est justement l’argument retenu par DD.

"Je n’aime pas prendre de décision radicale"

"On continuait de le suivre, il a retrouvé un très bon niveau. Il s’est passé ce qu’il s’est passé. On ne peut pas revenir en arrière. Mais vous savez, je n’aime pas prendre de décision radicale. Il restait sélectionnable et j’ai pris la décision de le faire revenir avec nous", a d’abord expliqué Deschamps. Une discussion a-t-elle eu lieu entre les deux hommes avant cette convocation ? Même pas !

"Est-ce que j’ai eu une discussion avec lui ? Non. Je n’ai pas pour habitude d’aviser les joueurs quand je les prends. J’ose penser qu’il sera là lundi bien évidemment. Vous vous doutez bien que j’aurais l’occasion de discuter avec lui", a conclu Deschamps. Cette fois, il faudrait que Rabiot fasse le déplacement.