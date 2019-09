Equipe de France, Didier Deschamps : "Areola ? S'il ne joue pas au Real, ça peut devenir problématique"

Le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps était en conférence de presse ce lundi à Clairefontaine.

Le groupe et les absents

Raphaël Varane a dû avoir une intervention dentaire en urgence à Madrid. Il nous rejoindra si possible mardi soir ou au plus tard mercredi. Paul Pogba a un problème de cheville. Il est en train de passer des examens sur Manchester. Je suis en attente des résultats. Il ne sera pas là tout à l'heure pour le rassemblement.

La défaite en

On a été tellement en dessous de tout collectivement. C'était un non-match, on doit tourner la page.

Le forfait d'Aymeric Laporte

J'ai échangé avec lui, pour prendre de ses nouvelles concernant ses examens qu'il est parti faire à Barcelone, je crois. J'ai eu Sam (Umtiti) aussi. À partir du moment où Aymeric s'est blessé, Sam est revenu logiquement avec nous. La situation de Sam n'a pas évolué, malheureusement pour lui. Ce week-end, il n'a pas été impliqué au match du Barça. Même s'il a pas mal joué durant la préparation, il n'a pas joué les matches de championnat. Il manque un petit peu de rythme.

Areola au Real Madrid

On verra avec le temps si ça me pose un problème. Gardiens ou joueurs de champ, c'est mieux qu'ils aient du temps de jeu. Là, la situation se compliquait un petit peu. Alphonse a répondu plus que présent quand j'ai fait appel à lui. Il va être numéro deux là-bas. Je ne sais pas s'il n'aura pas du tout de temps de jeu... (...) S'il ne joue pas du tout ça peut devenir problématique, mais on verra lors du prochain rassemblement au mois d'octobre ce qu'il aura fait.

Jonathan Ikoné

Il peut jouer à gauche et à droite, il a la capacité de jouer sous l'attaquant. Avec les Espoirs, il a été pratiquement toujours utilisé sur les côtés. Il a ajouté de la discipline défensive. (...) C'est plus pour avoir un joueur de percussion en plus sur les côtés.

La fin du mercato

Je pense que personne n'est concerné. Alphonse, je le savais. C'était fait avant, il sera là avec nous cet après-midi. Cela peut bouger d'ici ce soir, mais je pense que ce sera surtout les dirigeants de clubs qui seront embêtés jusqu'à minuit.

Neymar

Ce n'est pas un joueur lambda, c'est Neymar. Vous en parlez tous les jours. Je ne pense pas que ce soit quelque chose de facile, pour un club comme le PSG ou un autre. Je ne sais pas comment ça va se terminer, mais qu'il s'agit de joueurs de ce niveau, ça attire l'attention. Ça attise les commentaires, des infos bonnes ou mauvaises. C'est quelque chose de perturbant et je pense que Tuchel sera content ce soir à minuit quand il connaîtra les joueurs qui sont avec lui.

Benjamin Quarez, à Clairefontaine.