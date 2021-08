Equipe de France, Deschamps assure que Mbappé, Griezmann et Benzema "vont faire gagner des matches"

A la veille du match contre la Bosnie, Didier Deschamps est revenu sur les critiques qui se sont abattues sur son trio offensif durant l’Euro 2020.

« Ils nous les envient ». En marge de l’Euro 2020, L’Equipe, comme bon nombre de supporters de l’équipe de France, n’avait pas caché son excitation de voir Antoine Griezmann, Karim Benzema et Kylian Mbappé ensemble sur le même terrain.

Après plus de cinq ans de purgatoire, Benzema avait été rappelé à la surprise générale par Didier Deschamps pour participer au tournoi continental. Le retour du Madrilène avait créé de l’enthousiasme mais aussi beaucoup de questions. Comment Olivier Giroud allait-il réagir ? Comment faire jouer le trio offensif sans dénaturer le jeu français ?

Le parcours des Bleus à l’Euro 2020 avec cette élimination précoce en huitièmes de finale contre la Suisse a répondu à quelques interrogations. Beaucoup moins équilibrée que lors de la Coupe du Monde 2018, la France a donné l’impression d’être coupée en deux par moment dans un système en tâtonnement.

Deux mois après le revers cinglant, les Bleus font leur retour à la compétition contre la Bosnie, mercredi soir.

Si Benzema, Griezmann et Mbappé sont bien présents, Giroud a été laissé à la maison. Un choix sportif pour Deschamps qui est revenu sur la nouvelle animation offensive et les progrès que les attaquants doivent réaliser.

"L’équipe de France a toujours marqué des buts comme à l’Euro avec sept en quatre matchs. Tout peut être amélioré, que cela soit la phase défensive comme offensive, a expliqué le technicien lors d’un entretien accordé aux journaux Le Dauphiné Libéré et au Le Progrès. C’est de la complémentarité, de la répétition. Ils se connaissent."

Avec le retour de Benzema, Antoine Griezmann a été obligé de s’effacer soit en s’exilant sur un côté, soit en voyant le Madrilène évoluer dans sa zone axiale. Pas facile donc de trouver des automatismes en si peu de temps. Avant le Final Four de la Ligue des Nations, début octobre, Didier Deschamps espère donc que son groupe va profiter de cette trêve de septembre pour peaufiner cet équilibre général.

"Mais je n’ai pas que ces trois-là non plus dans mon groupe, a encore rappelé l’ancien capitaine des Bleus au sujet de son trio vedette. On revient toujours à cet équilibre entre la phase défensive et la phase offensive mais il ne faut pas renoncer au potentiel offensif car c’est là que l’on va gagner le match. L’aspect défensif permet de ne pas les perdre."

La Bosnie, l'Ukraine et la Finlande doivent donc servir de tests avant de se frotter à la Belgique, le 7 octobre prochain.