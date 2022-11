Equipe de France : Des changements dans le onze pour le match face au Danemark

Didier Deschamps, le sélectionneur français, prévoit plusieurs changements pour l’opposition de samedi contre le Danemark.

Samedi soir, à 17h, l’équipe de France livre son deuxième match de Coupe du Monde. Après s’être défaits de l’Australie (4-1), les Bleus défient le Danemark dans ce qui s’annonce comme étant le match le plus compliqué du groupe. En prévision de cette confrontation, Didier Deschamps prévoit plusieurs changements.

Varane et Koundé intègrent le onze des Bleus

Le sélectionneur tricolore va remodeler presque toute sa défense. En plus de Lucas Hernandez, blessé et remplacé par son frère Théo, il envisage deux modificiations dans le onze de départ.

Enfin opérationnel, Raphaël Varane a été choisi pour accompagner Dayot Upamecano dans l’axe de la défense. Une option dont fait les frais Ibrahima Konaté. L’arrière de Liverpool n’a pas démérité lors du premier match, mais son manque de vécu le dessert. DD ayant misé sur le vécu et le leadership du défenseur mancunien.

L’autre changement concerne le poste d’arrière droit. Exit Benjamin Pavard, c’est Jules Koundé qui va occuper ce couloir. Le sociétaire du Bayern paierait-il l’erreur en début de partie face aux Socceroos et qui a couté un but aux Bleus ?

Deschamps ne change rien en attaque

Pour le reste, on repart avec les mêmes hommes. Il existait un doute concernant la présence d’Ousmane Dembélé. Ce dernier va enchainer avec une nouvelle titularisation, tandis que Kingsley Coman, qui vient de reprendre l’entrainement, démarrera sur le banc. Kylian Mbappé et Olivier Giroud gardent leurs places en attaque, tandis qu’Antoine Griezmann est reconduit en relayeur. On ne change pas une tactique qui gagne.

Dans l’entrejeu, on retrouve le duo Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot, qui a donné satisfaction en début de tournoi.

Le onze de départ :

Lloris - Koundé, Varane, Upamecano, Théo Hernandez - Tchouaméni, Rabiot - Dembélé, Griezmann, Mbappé - Giroud.