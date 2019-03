Équipe de France - Comment Paul Pogba pourrait symboliser une possible évolution dans le jeu des Bleus

La réussite du positionnement de Paul Pogba à Manchester United peut offrir un nouvel horizon aux Bleus. À condition que Deschamps l'entende ainsi.

La première liste de 2019 concoctée par Didier Deschamps ne va pas vraiment dans ce sens mais il existe bien une réflexion en interne sur l'orientation à donner au jeu des Bleus en vue de l' . Dominatrice lors du Mondial russe par son style robuste en défense et supersonique en contre, l'équipe de doit-elle maintenir ce cap pour espérer refaire le doublé -Euro, vingt ans après ? L'hypothèse tient la route comme l'a prouvé l' en dominant la scène internationale de 2008 à 2012 avec un modèle dont les failles ont mis un certain temps à se dévoiler. Mais la route pour atteindre l'objectif ne sera pas obligatoirement rectiligne et les Bleus pourraient être amenés à prendre un virage pour se régénérer.

Paul Pogba pourrait faire évoluer les Bleus

Rien n'est aussi binaire dans la réalité mais en caricaturant, l'équipe de France championne du monde appartient davantage à la catégorie des équipes "destructrices" qu'à celle des "créatrices". Et si son staff souhaitait pencher un peu plus de l'autre côté, Paul Pogba pourrait être un des éléments centraux de la réflexion. Sous Solskjaer à , la star des Bleus évolue à un poste de numéro 10 qui semble lui aller comme un gant.

Depuis la nomination de son nouveau coach, le milieu tricolore a tout simplement inscrit 8 buts et donné 6 passes décisives en l'espace de 13 matches de . Des statistiques qui donnent à réfléchir mais qui imposeraient un changement profond dans l'approche tactique de la transition offensive. "En Bleu la formation est différente. Jouer plus haut, pourquoi pas mais on joue souvent en 4-4-2", soulignait Pogba ce mercredi en conférence de presse, comme pour expliquer que son positionnement induirait un changement de système.

La tendance n'est pas vraiment là

Les pistes de réflexion peuvent varier mais la manière dont Didier Deschamps s'apprête à débuter la campagne de qualification pour l'Euro 2020 indique plutôt que le sélectionneur tient fermement le cap. Dans son habituel 4-4-2 (ou 4-2-3-1 selon la position qu'on prête à Antoine Griezmann), le sélectionneur semble vouloir gagner avec les certitudes construites en . Le double pivot du milieu de terrain Kanté-Pogba tient donc la corde et Blaise Matuidi - révélé à un poste de milieu gauche où son activité, ses qualités à la récupération et sa faculté à exister dans les 30 derniers mètres conviennent à Deschamps - pourrait également débuter.

Un onze sans surprise où les capacités d'adaptation de Paul Pogba seront tout de même observées avec attention. "Parfois à Manchester je descends d'un cran en cours de match pour être un peu relayeur donc ça ne me dérange pas du tout, expliquait-il mercredi à Clairefontaine. Comme dit le coach des fois il faut griffer alors on va griffer (...) c'est vrai que j'aime bien être dans la surface et pouvoir faire le box to box mais si j'ai d'autres instructions, ça me va aussi". En numéro 10 ou plus bas, Paul Pogba est avant tout devenu un vrai patron.