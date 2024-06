Equipe de France : Benjamin Pavard a accepté son sort

Que ça soit pour son statut dans l’équipe ou sa position, Benjamin Pavard a indiqué qu’il est prêt à faire les sacrifices durant l’Euro.

Benjamin Pavard s’apprête à disputer sa quatrième compétition majeure avec l’équipe de France. Il fait partie des plus anciens au sein de cet effectif tricolore. Cela ne lui octroie cependant aucun passe-droit.

Pavard a oublié le Mondial 2022

A l’Euro, le joueur de l’Inter Milan ne devrait pas être titulaire. Et si jamais il joue, il y a peu de chances pour que ça soit à son poste préférentiel. Cela ne semble cependant pas le déranger. Du moins, beaucoup moins qu’avant. C’est ce qu’il a laissé entendre en creux, ce vendredi en conférence de presse.

« La discussion que j’ai eue avec le coach, ça reste en privé. Je répondrai présent, je suis un compétiteur. Je ne joue pas actuellement mais je reste positif », a-t-il commencé par déclarer aux journalistes, ce vendredi en conférence de presse. Et quand on lui a rappelé le Mondial 2022 compliqué qu’il a connu, il répond : "Je n'ai pas joué. Mais voilà, mentalement et physiquement je me sens bien. Que ce soit remplaçant ou si je joue, je suis prêt."

Il jouera là où Deschamps le lui demandera

Bien qu’ayant une préférence pour l’axe de la défense, Pavard rappelle qu’il peut « avoir un très bon niveau » dans n’importe quel rôle. "Le coach a toujours su que je préférais jouer dans l'axe, mais l'équipe de France passe au-dessus de tout, je m'adapte, je me donnerai à 100% si le coach fait appel à moi comme latéral droit", a poursuivi le champion du monde 2018.

Pavard est ensuite revenu sur son parcours en club cette saison. Il se réjouit du titre de champion qu’il a acquis, mais aussi du fait d’avoir parfaitement pu s’adapter à cette formation. En particulier sur le plan tactique. "On est plutôt libres à l'Inter, avec beaucoup de déplacements. C'est sûr que ça change un peu entre une défense à trois et à quatre. Mais pas de soucis particuliers", a-t-il relevé.

Getty Images

Pavard renoue avec la défense à quatre

En sélection, la défense est constituée de quatre éléments et non de quatre. Pavard est convaincu cependant que ce n’est pas du tout un souci. Au contraire. "C'est bien, au vu des caractéristiques de ceux qui jouent. On peut faire encore un peu mieux, mais c'est une très bonne tactique. On verra."