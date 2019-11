Équipe de France : Benjamin Mendy et Nabil Fekir de retour

Didier Deschamps a annoncé ce jeudi sa liste pour les matches contre la Moldavie et l'Albanie.

L'équipe de affrontera la Moldavie, jeudi 14 novembre (20h45) puis l'Albanie dimanche 17 (20h45) afin de composter son ticket pour l' .

Les Bleus doivent mettre un dernier coup de collier avant de se projeter sur la préparation du championnat d'Europe durant les 6 premiers mois de l'année prochaine. Pour ce dernier rassemblement de novembre, Didier Deschamps a communiqué une liste assez attendue.

Benjamin Mendy préféré à Ferland

Sans Hugo Lloris, Steve Mandanda, Alphonse Areola et Mike Maignan restent sélectionnés chez les gardiens.

En défense, Benjamin Mendy fait son grand retour, profitant de l'absence de Lucas Hernandez. Les autres défenseurs retenus étaient présents au dernier rassemblement.

Pas de changements notables non plus au milieu et en attaque, si ce n'est le retour de Nabil Fekir, absent lors du dernier rassemblement.