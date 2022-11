Equateur – Sénégal : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur Equateur-Sénégal.

Une sorte de seizième de finale

Avant la dernière journée du groupe A, les Pays-Bas sont premiers avec 4 points (+2) devant l'Equateur (4 points, +2), le Sénégal (3 points, 0) et le Qatar (0 point, -4). C'est donc une sorte de seizième de finale que vont se disputer les Equatoriens et les Sénégalais avec un avantage au coup d'envoi pour les Sud-américains qui pourront se contenter du point du nul pour se qualifier.

L'Equateur qualifié si…

• Il ne perd pas contre le Sénégal.

Le Sénégal qualifié si…

• Il bat l'Equateur.

• Il fait match nul contre l'Equateur et les Pays-Bas perdent par deux buts d'écart face au Qatar sans marquer plus de buts que le Sénégal (3 buts marqués par les Oranje et les Lions de la Téranga avant la dernière journée).

Date, horaire et lieu d'Equateur-Sénégal

Date : mardi 29 novembre 2022

Ville : Doha (Qatar)

Stade : Khalifa International Stadium

Heure du coup d'envoi : 16h00 heure française

Compétition : troisième et dernière journée de la phase de groupes (groupe A) de la Coupe du monde 2022.

Arbitre de la rencontre : Monsieur Clément Turpin (France)

Sur quelle chaîne voir le match Equateur-Sénégal ?

En France, la confrontation entre l'Equateur et le Sénégal sera diffusée exclusivement sur beIN SPORTS 2.

Le streaming pour voir le match Equateur-Sénégal

En France, il sera de possible de voir la rencontre en Streaming via l'application beIN CONNECT.

Les compositions probables d'Equateur-Sénégal

Une grande incertitude règne dans les rangs équatoriens avant ce choc face au Sénégal : blessé lors du match précédent contre les Pays-Bas, la star de l'équipe, Enner Valencia, sera-t-elle apte à jouer ?

Si ce n'est pas le cas, le sélectionneur, Gustavo Alfaro, aura le choix entre Michael Estrada et Kevin Rodriguez pour évoluer en attaque.

Par ailleurs, le milieu de terrain Sebas Méndez sera suspendu pour ce match après avoir écopé de deux cartons jaunes lors des deux premiers matches.

Concernant le Sénégal, Aliou Cissé pourra compter sur un effectif au complet. Il devrait reconduire Kalidou Koulibaly et Abdou Diallo en défense centrale et aligner le duo Boulaye Dia-Famara Diedhiou en attaque.

L'équipe probable de l'Equateur : Galindez - Porozo, Torres, Hincapié - Preciado, Franco, Caicedo, Estupinan - Plata, Sarmiento - Estrada.

L'équipe probable du Sénégal : Mendy - Sabaly, Koulibaly, Diallo, Jakobs - Sarr, Mendy, Gueye, Diatta - Dia, Diedhiou.

Les statistiques à connaître avant Equateur-Sénégal

● Le Sénégal et l'Equateur se sont affrontés deux fois pour deux victoires sénégalaises : 1-0 en mai 2002 et 2-1 en décembre 2005.

● C'est la première fois que l'Equateur affronte une équipe africaine en Coupe du monde.

● Le Sénégal n'a jamais battu une équipe sud-américaine en Coupe du monde : match nul 3-3 contre l'Uruguay en 2002 et défaite 1-0 contre la Colombie en 2018.

● L'Equateur peut se qualifier pour les huitièmes de finale pour la deuxième fois de son histoire après 2006. Idem pour le Sénégal qui avait déjà atteint ce stade de la compétition en 2002.

● Enner Valencia est le meilleur buteur de l'Equateur en Coupe du monde avec 6 buts en seulement 9 tirs. Il a d'ailleurs inscrit les six derniers buts de son équipe en Coupe du monde. Un seul joueur a fait aussi bien : le Russe Oleg Salenko en 1994. S'il joue contre le Sénégal, Valencia peut devenir le premier joueur à inscrire 7 buts à la suite pour une équipe en Coupe du monde.