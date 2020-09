Enzo Zidane vers le Maroc ?

Enzo Zidane, le fils de Zinédine, est annoncé en partance pour le club marocain de Wydad Casablanca.

A 25 ans, et après avoir connu plusieurs régressions dans sa carrière, Enzo Zidane pourrait aller poursuivre sa carrière dans le championnat marocain. C’est ce qu’aurait révélé son agent, le Brésilien Roberto Carlos.

L’ancien merengue s’est exprimé sur les réseaux sociaux, annonçant donc que le fils de Zinédine va s’engager avec un grand club de Casablanca et qu’il s’agit du Wydad. Difficile de savoir si c’est véridique ou pas, surtout que ni le club maghrébin, ni l’UD Alméria, où se produit le milieu offensif français, n’ont confirmé cette information.

Enzo Zidane joins #Wydad.

Source: his agent Roberto Carlos pic.twitter.com/pQHACi9rUe — Jalal Bounouar (@BounouarJalal) September 24, 2020

Enzo Zidane a joué une rencontre et marqué un but avec l’équipe première du Real. C’était lors de la campagne 2016/17. Mais, depuis, il a enchainé les expériences manquées. Que ça soit du côté d’Alaves, de Lausanne ( ), du CD Aves (Porto) et donc Almeria. Il compte 2 capes avec l’Equipe de des moins de 19 ans.

Il est l’ainé de la fratrie Zidane devant Luca, Théo et Elyas. Tous sont des footballeurs en .