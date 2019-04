ENTRETIEN - Rivaldo : "Messi mérite déjà le sixième Ballon d'Or"

Dans un entretien accordé à Goal, Rivaldo a fait le point sur plusieurs sujets et notamment celui de Lionel Messi qu'il voit déjà Ballon d'Or 2019.

Messi : "Il est impossible de le décrire. Je l'aime tellement et je dis toujours que je suis si triste parce qu'il n'a jamais remporté la avec l' . C'est une récompense dont il a besoin car un joueur de classe mondiale comme lui doit être un Champion du monde. Qu'est-ce que je pourrais expliquer à Messi ? Il avait une chance de marquer un retourné (contre ) mais ce n'est pas facile parce que cette chance ne se produit pas dans tous les matches, il a tenté sa chance, mais le ballon a terminé hors du cadre. Cela fait longtemps qu'il marque des buts, donne des passes décisives, est le meilleur buteur de la et pour ce qu'il a fait en , je pense que c'est bien que ses mérites soient reconnus. Même s'il ne gagne pas la Ligue des champions, il a mérite déjà le Ballon d'Or."

: "Le club est plus détendu et calme maintenant, les supporters ont plus de patience qu'en mon temps. Aujourd'hui, l'équipe peut jouer depuis la défense en touchant le ballon et à mon époque, on nous demandait de courir beaucoup. Les joueurs ont le temps de réfléchir à quoi faire avec le ballon et pour le FC Barcelone, il devient plus facile de jouer. Les fans peuvent apprécier ce style."

"Mes meilleurs souvenirs ? Tous les souvenirs étaient bons pour moi, il est vrai que vous pouvez trouver différents buts par saison, mais j'ai toujours eu une reconnaissance mondiale pour jouer à Barcelone, pour les buts que j'ai marqués ici, car je suis devenu le meilleur du monde ici..."

"Mon départ ? Je pense que j'ai quitté le Barça correctement, pas par la petite porte. Le Barça venait d'engager Van Gaal et ni lui ni moi ne voulions travailler ensemble. Je ne voulais pas être son joueur et nous avons trouvé un accord pour que je sois libre de rejoindre Milan. Je voulais rester mais à cause de Van Gaal, ce serait finalement possible."

Le départ de Neymar : "Je l'ai répété à maintes reprises, je pense qu'il avait tort, mais tout le monde est libre de prendre ses propres décisions. Il a encore 27 ans et il pourrait être de retour, qui sait, au FC Barcelone. C'est un si bon joueur que le Barça aimerait le récupérer probablement."

Coutinho : "C’est un grand joueur et je suis sûr qu’il restera longtemps à Barcelone. Il a marqué un très joli but, je pense qu’il restera et qu’il aura du succès. Il doit rester calme car il sera bientôt une idole pour les fans tôt ou tard."

Vinicius Jr : "Il a seulement 18 ans et il est déjà un grand joueur. Il est arrivé de Flamengo et a rejoint l'équipe du B jusqu'à ce qu'il commence à jouer avec l'équipe première. Il a fait de grandes performances, il est encore jeune et même s'il a encore des choses à apprendre il est déjà un bon joueur."