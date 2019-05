ENTRETIEN - Quentin Beunardeau (CD Aves) : "Triste pour Casillas, mon idole de jeunesse"

L'ex-gardien du FC Metz s'éclate au Portugal où l'actualité est animée par la crise cardiaque de son idole Iker Casillas, heureusement hors de danger.

C'est la révélation du championnat portugais au poste de gardien de but. Encore n°3 au la saison dernière, Quentin Beunardeau (25 ans) se régale avec le Clube Desportivo das Aves (D1). Le portier français est celui qui a encaissé le moins de buts à l'extérieur en deuxième partie de saison (1). Une statistique qui fait beaucoup parler de lui au où l'actualité est animée ces dernières heures par le malaise cardiaque de son idole de jeunesse, Iker Casillas. L'ancien messin aurait pu affronter une troisième fois le gardien de Porto ce week-end, à l'Estádio do Dragão. Il s'est confié à Goal après cette triste nouvelle.

Vous êtes l'une des révélations de la saison au Portugal, comment vous sentez-vous là-bas ?

Quentin Beunardeau : Je suis très satisfait. Partir d'un club en tant que numéro 3 et se retrouver dans un autre, en D1 portugaise, comme numéro 1, c'est une belle opportunité. Je partais un petit peu dans l'inconnu parce que je ne connaissais pas forcément le club, mais je n'ai aucun regret. Je suis très épanoui ici, très content, surtout qu'on est en train de faire une bonne saison, et que le maintien est quasiment acquis.

Que ressent-on quand on a joué dans toutes les équipes de jeunes, qu'on a connu des difficultés comme vous, et qu'on retrouve enfin la lumière ?

Je suis hyper heureux. Quand tu es dans l'ombre, ça ne fait jamais plaisir, surtout avec ce que j'ai pu connaitre plus jeune en sélection, aux championnats d'Europe ou à la . Malheureusement, les clubs français n'ont pas eu l'envie ou l'opportunité de me faire jouer. C'est le foot, dans ces cas-là il faut aller voir ailleurs. J'ai eu l'occasion d'aller dans un championat avec de grandes qualités, de grands clubs. Je fais une bonne saison, il reste trois matches, il faut que je continue sur cette lancée. C'est un retour dans la lumière assez agréable, qui va permettre aux gens qui me connaissent un peu moins de se rendre compte de mes qualités.

"Sur les deux matches, j'ai récupéré son maillot"

Êtes-vous un peu rancunier vis-à-vis des clubs français qui ne vous ont pas forcément donné votre chance ?

Je ne suis pas rancunier, mais j'étais dégoûté. Je suis Français et j'aurais aimé prouver ce que je vaux dans le championnat de France. C'est comme ça, il y a tellement de gardiens sur le marché... Le FC Metz ne m'a pas forcément donné ma chance. C'est leur choix, et peut-être que dans 2-3 ans ils s'en mordront les doigts si on me vend plusieurs millions. On ne sait pas, dans le foot ça va très vite. J'aurais pu partir, ne pas être bon et me retrouver au fond du trou. Au final, ça se passe bien, c'est tant mieux et si je peux faire toute ma carrière ici, je le ferai, parce que c'est quelque chose de bien, mais on ne sait jamais de quoi est fait demain.

Pensez-vous avoir une part de responsabilité dans ces difficultés rencontrées par le passé ?

Quand ça ne marche pas, on a souvent une part de responsabilité. J'ai certainement mes torts. Lesquels, je ne sais pas... J'ai tout donné au FC Metz. Quand j'ai eu ma chance en , ou que je suis rentré avant la mi-temps après l'expulsion d'Eiji Kawashima contre , j'ai fait le boulot. On ne peut pas me juger sur deux matches et demi, c'est compliqué. J'aurais aimé avoir plus de temps de jeu pour montrer mes qualités, mais je ne peux pas changer ça.

Samedi, vous auriez pu retrouver lker Casillas avec le , mais il a été victime d'un malaise cardiaque. Qu'avez-vous ressenti quand vous avez appris la nouvelle ?

J'étais triste pour lui. C'est une icône du foot, un grand gardien. C'était mon idole quand j'étais plus jeune. Il s'en remet bien et c'est tant mieux pour lui et sa famille, mais c'est sûr que j'aurais aimé pouvoir jouer un troisième match contre lui. Quand j'étais jeune, je ne voyais que par lui. Ça aurait été une grande fierté de l'affronter à nouveau, surtout dans leur stade, mais on aura un match à gagner, on va faire le maximum pour et on verra ce qui se passera.

Avez-vous eu l'occasion d'échanger avec Iker Casillas lors des derniers matches ?

Sur les deux matches, j'ai récupéré son maillot. Le premier, c'était en Supercoupe du Portugal. Je n'étais là que depuis deux semaines, je ne parlais pas un mot de portugais, et quand il est sorti du vestiaire j'ai utilisé mon téléphone pour pouvoir le lui demander... avec Google Traduction (rires). Après, on a rejoué l'un contre l'autre fin décembre. On a parlé un petit peu, c'était plus sympa parce que je commençais à maîtriser la langue. Il m'a souhaité bonne chance pour la suite de la saison avec un grand sourire, en toute gentillesse, mais ça ne m'étonne pas. À la télé, il montre que c'est quelqu'un de respectueux, et c'est le cas.

"Cette saison a clairement reboosté mes ambitions"

Cette nouvelle a-t-elle eu l'effet d'un coup de tonnerre au Portugal ?

Ah oui ! Tous les journaux ne parlent que de ça. C'est quelque chose de grave quand même. Au-delà du fait que ce soit mon idole de jeunesse, c'est avant-tout un homme et c'est toujours triste d'apprendre que quelqu'un comme lui a fait une crise cardiaque. Ça a été un choc pour tout le monde. On se dit que la vie ne tient qu'à un fil, que tout peut aller très vite même si tu es milliardiaire, champion d'Europe ou champion du monde.

Que peut-on vous souhaiter pour la fin de saison et les mois à venir ?

Une bonne fin de saison et du bonheur, tout simplement. Que je m'épanouisse dans ma vie professionnelle comme dans ma vie privée. Si je suis épanouis, les performances suivront. Après, on verra ce qui se passera. Dans le foot, tout peut vraiment aller vite.

Un transfert cet été est-il possible ?

Je suis sous contrat encore deux ans avec Aves. Je m'y plais bien, mais le foot portugais va très vite, donc on verra bien.

On peut légitimement penser que cette saison a fait évoluer vos ambitions. Qu'en dîtes-vous ?

Cette saison a clairement reboosté mes ambitions. J'ai retrouvé confiance en moi. Je prends de l'expérience, j'ai gagné en maturité aussi. Aujourd'hui, j'aimerais retrouver les ambitions que j'avais plus jeune et je vais tout faire pour atteindre mes objectifs.

Propos recueillis par Benjamin Quarez