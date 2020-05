ENTRETIEN - Denis-Will Poha : "Une bonne chose si je reste à Guimaraes"

Prêté avec option d'achat par Rennes, Denis-Will Poha (22 ans) a repris l'entraînement cette semaine. Il se verrait bien prolonger à Guimaraes.

Avec ses partenaires du club portugais de Guimaraes, Denis Will-Poha, prêté par le , a retrouvé le chemin de l'entraînement cette semaine. Un premier pas en avant en vue d'une reprise du championnat.

Le milieu de terrain explique la situation pour Goal et le protocole mis en place par Guimaraes pour réduire les risques liés au Covid-19. En parallèle, il donne quelques indications pour son futur, qu'il verrait bien se dessiner définitivement au malgré l'intérêt que lui portent d'autres formations.

Quand avez-vous repris exactement ?

Denis-Will Poha : On a fait des tests samedi avant de retrouver les terrains d'entraînement lundi. Et depuis, on s'entraîne tous les jours.

Comment ça s'organise au niveau des séances ?

On a trois groupes d'entraînement. Le premier à 10 heures par exemple, l'autre à 11 heures, et le dernier à midi. On doit être une dizaine de joueurs par groupe et on a chacun un quart de terrain, sur trois terrains. On touche le ballon, on fait des slaloms, on tire dans un petit but. On fait monter le cardio avec des changements de rythme aussi.

Il n'y a pas d'oppositions ?

Aucune opposition. Pour le moment, chacun garde vraiment son quart de terrain. On travaille avec le groupe, mais en individuel.

En , les joueurs auraient dû respecter une distanciation de quatre mètres à l'effort si cela avait repris. C'est ce que vous faîtes finalement.

C'est à peu près ça, même si là il y a plus de quatre mètres encore. On verra... Peut-être qu'on reprendra les oppositions à partir de la semaine prochaine. L'idée, c'est qu'on soit en forme pour le 30 mai en cas de reprise du championnat. Ce n'est pas encore fixé pour le moment.

Tous les clubs ont-ils été autorisés à reprendre ?

Juste les clubs de NOS [première division]. Pour la D2, c'est terminé.

"L'année dernière, je ne jouais pas à Rennes. Et là, j'ai affronté !"

Comment avez-vous vécu cette période d'inactivité avec le confinement ?

J'en ai profité pour rentrer en France. J'ai réussi à trouver un vol avec ma femme et mes enfants. On est rentrés en Bretagne, à Lannion. Ça faisait longtemps que je n'étais pas rentré d'ailleurs. J'ai pu revoir tout le monde, me ressourcer. Ils ne sont pas trop touchés par le Covid-19, j'ai pu aller courir en extérieur. J'étais mieux là-bas.

Quand êtes-vous retourné à Guimaraes ?

Le 22 avril.

Comment vous sentez-vous au Portugal ?

Franchement, je m'y sens bien. Il a fallu un temps d'adaptation logique parce que je n'avais jamais parlé portugais de ma vie. C'est une culture différente de la France, mais j'aime découvrir de nouvelles choses. Ça m'a plu et au niveau du foot ça s'est bien passé, donc c'est parfait.

Vous avez du temps de jeu, vous avez joué la en plus. Le bilan est très positif non ?

Bien sûr que c'est très positif. L'année dernière, je ne jouais pas à Rennes. Je suis parti pour jouer de nouveau, à Nancy, en . Beaucoup disaient que ce n'était pas un bon choix, que Nancy était dernier et qu'on allait descendre... Au final, on fait une grosse deuxième partie de saison, et aujourd'hui je suis à Guimaraes, dans un très bon club. J'ai affronté Arsenal cette saison. Ce n'est que du bonheur.

C'est d'autant plus beau que c'est un club que vous deviez suivre plus jeune.

Qui n'a pas suivi Arsenal ? Même sur la Play, tout ça... On connaît tous ce club, son stade, ses supporters. C'est un club de légende. Et même si ces dernières années ils n'ont pas les mêmes résultats qu'à un moment donné, ça reste toujours Arsenal. C'est comme l' , ils ont une histoire.

Si le championnat portugais devait reprendre, il pourrait se finir au-delà du 30 juin, après la fin de votre contrat. Ça vous inquiète ?

Ce n'est pas à moi de gérer ça. Le club et mes représentants vont s'en occuper, mais je suis serein par rapport à mon contrat. Pour le moment, je me concentre juste sur mon travail au quotidien à l'entraînement.

"J'ai tout donné pour qu'ils lèvent l'option d'achat"

Vous semblez vite avoir trouvé vos repères à Guimaraes, malgré la découverte d'un nouveau pays et la barrière de la langue.

Je suis d'un naturel plutôt discret pourtant. Même en Français, je ne parle pas beaucoup. Mais là, j'étais vraiment curieux. Je voulais apprendre une nouvelle langue et dès que je suis arrivé à Guimaraes, j'ai senti cette confiance. Ça m'a donné envie de répondre présent, et je pense qu'à chaque endroit où on m'a fait confiance, j'ai su la rendre, que ce soit en sélection de jeunes, à Orléans, à Nancy et aujourd'hui à Guimaraes. Pour moi, c'est simple : si tu me fais confiance, il faut que j'assure.

Vous saviez que selon certains critères statistiques, vous êtes le deuxième joueur le plus précis sur passes longues du championnat derrière Adel Taarabt de ?

Je n'étais pas au courant. Je joue, c'est tout. Je veux juste gagner et faire de mon mieux.

C'est votre volonté de rester à Guimaraes, si le club vient à lever l'option d'achat (1,2 M€) auprès de Rennes ?

Je pense que ce serait une bonne chose. J'ai tout donné pour qu'ils lèvent l'option. C'était mon objectif depuis le début de la saison, donc s'ils sont satisfaits de mon travail et qu'ils lèvent l'option, j'aurais rempli mon contrat on va dire.

On a entendu parler d'autres pistes, vous y prêtez attention ?

Pour l'instant non. Encore moins pendant cette période, avec le coronavirus. C'est flatteur d'entendre que tel ou tel club s'intéresse à moi, mais ça ne me fait pas cogiter. Je veux juste retrouver de bonnes sensations pour être au top de ma forme pour la reprise.

Vous retrouvez les terrains alors que la France a décidé de dire stop. Vous pensez que la décision a été prise trop tôt ici ?

C'est difficile à dire parce qu'on parle de santé. On peut parler d'argent, mais pour moi c'est la santé avant tout. On a bien vu que le virus était dangereux pour tout le monde. Il y a des précautions à prendre, et disons que dans tous les cas c'est loin d'être une mauvaise décision selon moi.

Propos recueillis par Benjamin Quarez