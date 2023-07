Entre Ronaldo et Messi, le choix fort de Mason Mount

Mason Mount admet avoir été inspiré par Cristiano Ronaldo alors qu'il se prépare à devenir le nouveau numéro 7 de Manchester United.

L'international anglais a revêtu le maillot le plus emblématique après son transfert de Chelsea pour 60 millions de livres sterling (76 millions de dollars). Le meneur de jeu de 24 ans suit les traces de figures légendaires telles que Ronaldo, David Beckham, Eric Cantona, Bryan Robson et George Best. Mount affirme être prêt à relever ce défi, ayant été le témoin direct, en 2008, de ce que signifie porter ce maillot. Le jeune supporter de Portsmouth était présent lorsque Ronaldo a marqué le plus mémorable des coups francs à Old Trafford, lors d'un match de Premier League.

Mount a raconté à MUTV qu'une vidéo publiée peu de temps après le coup d'éclat de Ronaldo le montrait en train d'essayer de reproduire cet effort alors qu'il était un jeune espoir du centre de formation de Chelsea : "Je devais avoir 10 ans. J'étais là, dans le stade, pour soutenir mon équipe, Pompey, et j'ai pu assister à ce moment spécial. Je pense que la vidéo de mon coup franc à l'entraînement date de ce jour-là. Cela m'a donc inspiré. Et j'ai pu assister à ce moment spécial à Old Trafford, j'étais dans le camp adverse. Comme je l'ai dit, j'étais impressionné par cette situation et ce moment emblématique. J'aimerais donc le reproduire".

Mount ajoute qu'il s'est inspiré d'anciens numéros 7 de United pour tracer sa propre voie dans le football : "J'ai eu beaucoup [d'inspirations]. En ce qui concerne Ronaldo, je sais que vous avez vu la petite vidéo de moi quand j'étais plus jeune - j'adorais la regarder.