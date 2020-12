Entre Guardiola et Mourinho, Eto'o a choisi

Samuel Eto'o a eu une carrière incroyable et a travaillé avec de nombreux grands joueurs et coaches, de Lionel Messi à Ronaldinho sur le terrain et de Jos" Mourinho à Pep Guardiola en tant que coaches

Eto'o était déjà une star reconnue du lorsque Messi a fait son entrée dans l'équipe première du Barça. L'Argentin est désormais le meilleur buteur de tous les temps du club a battu le record de Pelé du plus grand nombre de buts marqués pour un seul club avec pas moins 644 réalisations.

Dans des propos accordés à SPORTbible, Eto'o s'est montrét assez catégorique sur le fait que son ex coéquipier était le plus grand de tous les temps, disant: «Je crois qu'il est le plus grand de cette vie et aussi de l'autre vie. "Quand il joue, on a vraiment l'impression qu'il joue à un match avec ses amis.", a ainsi louangé le Camerounais.

Eto'o a remporté un triplé historique avec Messi et Barca en 2008/09 avant de signer à l'Inter et de répéter le même expolit sous les ordres de José Mourinho.

Le joueur de 39 ans a expliqué pourquoi il préférait le deuxième triplé et travailler avec le patron des Spurs.

«Je ne pense pas que vous puissiez dire que l'un ou l'autre est meilleur. C'est une question de style, ils ont chacun leur propre style, je préfère José Mourinho. José Mourinho a déjà prouvé qu'il était un plus grand manager que Pep Guardiola".

"Je suis plus friand du style de José Mourinho mais Pep est un entraîneur de haut niveau, donc je ne pense pas que l'on puisse prendre une décision."

"Mais je peux vous dire qu'il n'y a aucun autre entraîneur, aucun, qui parviendra à motiver ses joueurs autant que José Mourinho. Maintenant, il y a plus d'entraîneurs,chacun avec son propre style mais en termes de motivation et de comment tirer le meilleur parti de leurs joueurs, personne ne le fait mieux que José. Pour moi, le triplé avec Jose est spécial. "