Entorse de la cheville gauche sans lésion pour Verratti

Selon des informations de Téléfoot, Marco Verratti a passé des examens hier soir et il souffre d'une entorse de la cheville gauche.

Contraint de sortir lors de la rencontre entre le PSG et Guingamp samedi au Parc des Princes (9-0), Marco Verratti inquiète le club francilien et cela affecte les plans du mercato de façon plus conséquente.

Thomas Tuchel s'était alarmé en conférence de presse : “Une blessure de Marco change tout. Je pense que c'est sérieux. C'est dur. C'est possible qu'il manque quelques semaines. On doit attendre un peu”, avait assuré le coach allemand.

Selon des informations de Téléfoot, le milieu de terrain a passé des examens hier soir et il souffre d'une entorse de la cheville gauche. Il n'y a pas de lésion. Il va rester en soins dans les prochains jours et passer de nouveaux examens en début de semaine pour établir la durée de son indisponibilité.

Le compte à rebours est lancé avant la double confrontation contre Manchester United et le premier match à Old Trafford, le 12 février prochain en huitième de finale de la Ligue des champions.