Endrick, une épine dans le pied de Mbappé

Le Real Madrid a l'intention d'intégrer le jeune prodige brésilien Endrick dans son équipe première, un retour en prêt à Palmeiras étant exclu.

Le talentueux adolescent, qui a ouvert son compteur de buts avec le Brésil en marquant contre l'Angleterre et l'Espagne lors de la trêve internationale de mars, devrait rejoindre le Real, leader de la Liga, lorsqu'il fêtera son 18e anniversaire en juillet.

Alors que des joueurs comme Rodrygo et Vinicius Junior sont déjà sur les tablettes du Santiago Bernabeu et qu'un accord pour le champion du monde français Kylian Mbappé est en cours d'élaboration, des questions se posent sur le temps de jeu d'Endrick en 2024-25 et sur l'opportunité d'un prêt ailleurs.

Un concurrent de plus pour Mbappé

Un retour à Palmeiras a été spéculé, mais le gourou des transferts Fabrizio Romano a déclaré au sujet des plans des Blancos pour leur dernière star sud-américaine : "Le Real Madrid n'a jamais envisagé de prêter Endrick à Palmeiras ou ailleurs jusqu'en décembre, ni même de l'envoyer à l'équipe de Castilla."

L'article continue ci-dessous

"Endrick jouera pour l'équipe première du Real Madrid dès le premier jour en juillet, comme convenu lorsqu'il a signé pour le club en décembre 2022." Le Real acquiert Endrick dans le cadre d'une transaction qui pourrait s'élever à 60 millions d'euros. Le club célèbre pour son modèle de recrutement "Galacticos" espère avoir déniché une autre superstar mondiale qui s'épanouira dans ses rangs.