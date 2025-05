Endrick, c'est grave docteur ?

Le Real Madrid a été gêné par des blessures graves toute la saison et vient de subir un nouveau coup dur avant la Coupe du Monde des Clubs.

Les Merengues espèrent avoir tout en place pour se qualifier pour le tournoi élargi aux États-Unis – et la prime de 150 millions d'euros qui l'accompagne – mais ils le feront sans Endrick Felipe.

Selon Diario AS, Endrick Felipe manquera le tournoi et les premières phases du mandat de Xabi Alonso. Le jeune Brésilien était l'un des trois joueurs à avoir évité les blessures cette saison, avec Luka Modric et Arda Guler, mais il a été victime d'une blessure aux ischio-jambiers contractée lors de la victoire 2-0 contre Séville dimanche.

Endrick absent deux mois

Le joueur de 18 ans devrait être absent pendant deux mois au total, ce qui signifie qu'il pourrait être de retour mi-juillet, au moment où les Merengues entament leurs deux semaines de vacances d'été. Il serait au moins de retour pour la pré-saison. Après avoir souffert de douleurs dimanche, Endrick est retourné à Valdebebas pour l'entraînement mercredi, souffrant toujours d'une douleur à la jambe, diagnostiquée par la suite comme une déchirure musculaire.

Le nouvel entraîneur Xabi Alonso disposera toujours d'une belle puissance offensive, avec Kylian Mbappé, Vinicius Junior et Rodrygo Goes en attaque. Selon la configuration, Jude Bellingham, Brahim Diaz et Arda Guler pourraient également figurer dans le dernier tiers. Endrick est cependant devenu de plus en plus une option en sortie de banc pour changer de match, et le joueur de 18 ans est leur seul attaquant naturel au milieu.

En revanche, Alonso devrait pouvoir compter sur Eder Militao et Dani Carvajal pour le coup d'envoi contre Al-Hilal. Leur capacité à jouer dépendra de leur progression, mais ils pourraient ne plus être à la hauteur, Antonio Rudiger, David Alaba et Ferland Mendy étant également de retour de blessure.