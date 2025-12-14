Endrick à Lyon, c'est validé !

L'ancien Galactique peine à tirer le meilleur de ses joueurs depuis son arrivée en provenance du Bayer Leverkusen cet été, ce qui pourrait expliquer son possible limogeage en cas de défaite des Merengues lors de leurs trois derniers matchs avant la trêve hivernale.

Cette nouvelle pourrait réjouir plusieurs joueurs mécontents d'Alonso, dont Endrick Felipe. Le jeune attaquant peine à obtenir du temps de jeu depuis son retour de blessure, Gonzalo Garcia lui étant préféré comme doublure de Kylian Mbappé au poste d'attaquant.

Un accord de prêt avec Lyon a donc été conclu et deviendra effectif à l'ouverture du mercato hivernal. Des rumeurs circulaient quant à une possible annulation de ce prêt en cas de départ d'Alonso, mais le quotidien AS a démenti ces informations, affirmant que l'international brésilien quittera bel et bien le Bernabéu en janvier.

Le Real Madrid se réjouit de l'accord de prêt d'Endrick.

Le Real Madrid estime que ce prêt à Lyon sera bénéfique pour Endrick, qui a besoin de temps de jeu pour s'assurer une place dans l'équipe du Brésil pour la Coupe du Monde l'été prochain. L'accord est perçu comme avantageux pour tous, c'est pourquoi il n'y aurait aucune intention de l'annuler, même si Alonso, qui voit en le jeune homme de 19 ans un joueur plus dynamique qu'un milieu défensif, venait à partir.

Endrick ne rejouera pas en Liga cette saison, étant suspendu pour les prochains matchs contre Alavés et Séville. Il pourrait participer à la Coupe du Roi en milieu de semaine, ce qui serait sa dernière apparition sous le maillot du Real Madrid avant de rejoindre Lyon début janvier.