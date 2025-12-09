Encore une mauvaise nouvelle pour le Real Madrid

Même si cette affirmation est subjective au regard de la situation de l'équipe cette saison, il est indéniable qu'elle s'applique à sa défense.

La crise des blessures frappe à nouveau cette saison, après avoir déjà touché Dani Carvajal, Dean Huijsen, David Alaba, Ferland Mendy et Trent Alexander-Arnold, et maintenant, c'est au tour d'Eder Militao de s'absenter. Le Brésilien était pourtant lancé à pleine vitesse dimanche soir contre le Celta Vigo, lorsqu'il a rattrapé Pablo Duran pour effectuer un tacle décisif. Mais avant cela, la douleur se lisait sur son visage : il s'est blessé aux ischio-jambiers.

Selon Marca, Militao sera absent des terrains pendant trois à quatre mois après avoir été diagnostiqué avec une déchirure aux ischio-jambiers. Le journal précise qu'il pourrait manquer jusqu'à 29 matchs, en fonction du parcours des Merengues en Coupe du Roi et en Ligue des Champions. Parmi ces matchs figurent toutes les rencontres précédant les demi-finales de la Ligue des Champions, la finale de la Coupe du Roi et la Supercoupe d'Espagne, ainsi que le deuxième derby madrilène de la saison.

Le défenseur brésilien va devoir se remettre d'une grave blessure pour la troisième saison consécutive, même si celle-ci est un peu moins grave que les ruptures des ligaments croisés dont il a souffert ces deux dernières années. La frustration est d'autant plus grande pour Alonso que Militao était le pilier de sa défense cette saison, et qu'il était plus performant que quiconque, malgré son retour récent après avoir manqué une grande partie des deux dernières années en raison de blessures.

Une élongation musculaire l'avait tenu éloigné des terrains pendant deux matchs en novembre, mais Alonso l'a réintégré dans le onze de départ contre Gérone et l'Athletic Club. L'absence de Militao, combinée aux suspensions de Fran Garcia et d'Alvaro Carreras, signifie que le Real Madrid se déplacera à Alavés le week-end prochain avec seulement Raul Asencio et Antonio Rudiger comme défenseurs disponibles pour le moment.