Encore un mariage pour Mahrez !

Taylor Ward et Riyad Mahrez ont échangé leurs vœux lors d'une cérémonie officielle à Londres lundi, devenant mari et femme pour la deuxième fois.

La star de Manchester City et le mannequin ont échangé leurs vœux devant leurs proches à l'hôtel The Londoner. Mahrez et Ward, qui ont une fille nommée Mila, se sont déjà mariés lors d'une cérémonie musulmane en janvier 2022, et une troisième cérémonie serait prévue pour la fin de l'année, selon The Sun.

L'ailier et son ex-femme, Rita Johal, avec laquelle il a été marié pendant six ans, ont deux enfants ensemble. Selon The Mail, Johal, âgée de 28 ans, a déclaré que la séparation du couple était due au transfert du footballeur à Manchester City et que l'Algérien se sentait parfois accablé par la pression de concourir pour une équipe aussi prestigieuse. Mahrez a quitté Leicester pour City en 2018 moyennant une indemnité de transfert de 60 millions de livres sterling, après avoir été un élément clé de la victoire en Premier League en 2016.

Après l'événement, Mahrez a rejoint l'équipe nationale algérienne. Jeudi soir, les Guerriers du désert affronteront la Tanzanie dans le cadre du dernier tour de qualification de la Coupe d'Afrique des Nations.