Encore raté ! Zidane de nouveau snobé

Un sondage a révélé que les fans de Liverpool souhaitent que Steven Gerrard, remplace Jurgen Klopp au poste d'entraîneur, et non Zidane

Les Reds sont à la recherche d'un nouvel entraîneur depuis que Jurgen Klopp a annoncé publiquement qu'il quitterait le club à la fin de la saison en cours. Les Reds ont été liés à plusieurs coaches au cours des derniers mois, Amorim du Sporting CP étant considéré comme le favori pour remplacer l'entraîneur allemand sortant.



Cependant, les fans des Reds ont choisi leur candidat favori qui pourrait rejoindre le club avant la saison 2024-25 et ce n'est autre que la légende du club, Steven Gerrard. LiveScore Bet a en effet récemment interrogé 2 036 personnes pour savoir qui les supporters voulaient comme prochain manager.

Liverpool ne veut pas de Zizou

Les résultats ont révélé que 41 % des fans souhaitent voir Gerrard à la barre, tandis que Xabi Alonso et Zidane arrivent en deuxième et troisième position avec respectivement 18 % et 8 % des votes. Ces trois entraîneurs sont suivis par Graham Potter (6 %), Ange Postecoglou et Roberto De Zerbi (5 % chacun), Amorim et Julian Nagelsmann (4 % chacun), Hansi Flick (3 %) et Luis Enrique (2 %).

L'article continue ci-dessous

Gerrard était autrefois considéré comme un futur entraîneur potentiel de Liverpool, mais ses performances en tant qu'entraîneur ces dernières années ont fait chuter sa cote de façon spectaculaire. L'ancien international anglais est actuellement à la tête de l'équipe saoudienne de Pro League Al-Shabab, qui occupe la neuvième place avec 35 points en 28 matches. La prochaine rencontre de l'équipe de Klopp aura lieu mercredi, à l'occasion du derby de la Mersey contre Everton, en Premier League.