En colère, Zidane s'emporte contre la presse !

Zinedine Zidane est plutôt calme en général, mais la presse ibérique a fini par irriter le coach du Real.

Voilà qui n'arive pas tous les jours. Zinedine Zidane a sorti les griffes ce vendredi en conférence de presse.

Irrité par les bruits le concernant - évoquant un prochain licenciement -, l'entraîneur français du Real Madrid a finalement perdu patience avec les médias locaux.

"J’ai l’impression qu’ici, à chaque conférence de presse on me dit que je peux partir aussi vite que je suis arrivé, a-t-il tonné. Est-ce que ça me fait plaisir d’entendre que je suis dehors à chaque fois qu’on fait un mauvais match? Eh bien non, je ne suis pas content", a encore asséné Zizou.

"Je suis remonté, remonté contre la presse car j’estime que je ne mérite pas ce traitement. J’ai envie qu’on me laisse tranquille au moins cette saison, qu’on me laisse travailler avec mon équipe, avec tous mes joueurs. Je veux juste du respect. Et en fin de saison, si je n’y suis pas arrivé oui, il faudra changer. Je l’ai toujours dit, j’ai toujours assumé mes responsabilités. Je suis un peu remonté, mais heureusement. J’ai envie de m’en sortir, de m’affirmer", a ajouté le coach merengue.

Défait à domicile par Levante samedi, le Real Madrid croit encore au titre malgré tout. C'est en tout cas ce qu'a récemment affirmé David Bettoni, adjoint de Zizou.

"Les supporters du Real Madrid continuent de croire en leur équipe car ils savent que nous sommes une équipe qui se battra toujours jusqu'à la fin pour tous les titres que nous voulons gagner", a-t-il confié après la défaite à domicile contre Levante.

L'article continue ci-dessous

Une défaite qui a fait mal au Real, lequel sortait d'une série de 4 succès de rang.

Zidane est désormais de retour après son absence due au coronavirus et tentera de remettre le Real sur les rails.