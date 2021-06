En 3-4-3 contre la Suisse ? Varane confirme à demi-mot

Invité par l'émission Téléfoot (TF1), le défenseur central des Bleus a confirmé que Didier Deschamps était ouvert aux discussions sur le sujet.

Qualifiée pour les huitièmes de finale de l'Euro 2020 grâce à sa première place dans le groupe F, l'Équipe de France a rendez-vous avec la Suisse, lundi soir (21h00). Après deux matches nuls, d'abord contre la Hongrie (1-1) puis face au Portugal (2-2), les Bleus entendent renouer avec la victoire et se qualifier pour les quarts de finale.

Si la Suisse semble à la portée des hommes de Didier Deschamps, elle reste un adversaire à ne surtout pas prendre à la légère. Et Raphaël Varane, défenseur central français, ne s'y est pas trompé ce dimanche matin, dans un entretien accordé à l'émission Téléfoot, sur TF1. "La Suisse est une équipe qui n'a pas peur de jouer au ballon, qui marque beaucoup de buts. Ça sera à nous de réussir à les contrer. On n'a pas de marge d'erreur. Il faudra être performant", a prévenu le joueur du Real Madrid.

"Le coach est ouvert aux discussions concernant le système"

Pour mieux contrer la Suisse et pour pallier aux différentes absences, un dispositif en 3-4-3 pourrait être aligné par Didier Deschamps. Une tendance confirmée à demi-mot par Raphaël Varane. "Le coach est ouvert aux discussions concernant le système. Il n'hésite pas à discuter avec tout le monde pour qu'on soit le plus à l'aise possible le jour du match", a ainsi confié l'expérimenté défenseur central. Pour ce match, la France pourra bien sûr compter sur Karim Benzema, libéré après son doublé.

"On discute beaucoup avec Karim. C'est un grand joueur, très grand même, mais revenir en Bleu après 6 ans, ce n'est pas évident. Là il réussit à marquer deux buts, ça lui a fait beaucoup de bien", a assuré Raphaël Varane, qui le connaît mieux que personne pour évoluer à ses côtés en sélection ainsi qu'en club depuis des années.

Interrogé sur les adversaires à éviter selon lui, le Madrilène a admis avoir été assez impressionné par deux sélections. "La Belgique, les Pays-Bas, ce sont deux équipes qui m'ont impressionné depuis le début de l'Euro", a confié le Champion du Monde 2018. Les deux nations ont effectivement fait carton plein lors des poules.