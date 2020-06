Dortmund sécurise sa place de dauphin

Le Borussia a signé un court mais précieux succès au détriment du Hertha Berlin. Le BVB préserve un petit espoir pour le titre.

Le cravachera jusqu’à la fin en dans l’espoir de doubler le Bayern. La formation de la Ruhr l’a prouvé ce samedi en s’imposant face à . Lors de ce match, les hommes de Lucien Favre ont eu fort à faire, mais ils se sont accrochés pour récolter les points mis en jeu.

L’unique réalisation de la partie a été l’œuvre d’Emre Can à l’heure du jeu. L’ancien joueur de la a ponctué un excellent mouvement collectif, avec au passage un excellent travail de Jadon Sancho et une déviation subtile de Julian Brandt. Une réalisation qui est venue récompenser le réveil du BVB en seconde période.

Cette victoire par le plus petit des écarts est quelque peu trompeuse car le Borussia a dominé les débats et s’est offert une dizaine de frappes au but. Même s’il n’a pas été décisif statistiquement, Jadon Sancho a fourni une copie très propre, confirmant sa belle prestation du week-end dernier.

Avec cette victoire, le Borussia revient donc à sept points pour le Bayern, confortant sa deuxième place au classement. A défaut de faire main basse sur le titre de champion, Thorgan Hazard et ses coéquipiers sont en train de sécuriser leur place en Ligue des Champions la saison prochaine.