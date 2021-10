Emmanuel Macron buteur avec les Variétés FC

Le président de la République a inscrit un but ce jeudi lors du match qu’il a disputé avec le club des Variétés.

Malgré un emploi de temps très chargé, Emmanuel Macron a trouvé un moment pour participer à un match caritatif. C’était ce jeudi au stade Stade Léo-Lagrange de Poissy (Yvelines). Le président de la République a joué avec le Variétés FC contre une équipe de soignants du centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint-Germain-en-Laye.

Le chef d’état ne s’est pas contenté de jouer. Avec le numéro 3 dans le dos et sous les yeux de son épouse Brigitte, il a même réussi à marquer un but. C’était sur un pénalty transformé. Le gardien était parti du bon côté mais n’a pas pu arrêter son tir. Une réalisation qui a valu à son auteur les acclamations et les applaudissements de toute l’assistance.

Macron, qui faut-il le rappeler est un grand fan de l'Olympique de Marseille, a évolué au poste de milieu de terrain défensif. Dans l’entrejeu, il était associé à Rudi Garcia. Dans son équipe se produisaient également Robert Pirès, Christian Karembeu, Arsène Wenger, Alain Giresse, Claude Puel ou encore Sidney Govou.

Il n’est pas resté longtemps sur le terrain

Footballeur n’étant pas son métier et avec une condition physique qui ne devait pas être optimale, Macron ne s’est cependant pas s’éternisé sur le rectangle vert et a laissé aux spécialistes le soin d’assurer le spectacle.

A noter que le Variétés FC fête ses cinquante ans cette année. Il s’agit d’un club de football qui réunit des vedettes du ballon rond et en particulier les ex-internationaux français pour des matches d'exhibition à des fins caritatives. La rencontre du jour s’est déroulée au profit de l’opération « Pièces jaunes » et de la promotion du sport.