La crainte d'une nouvelle suspension de la Serie A inquiète l'Italie

Carlo Tavecchio, ancien président de la Fédération italienne de football a prévenu : arrêter à nouveau la Serie A serait une pure catastrophe.

L'ancien président de la Fédération italienne de football (FIGC), Carlo Tavecchio, a affirmé sa conviction que suspendre la pour la deuxième fois suite à une augmentation des cas de Covid-19 serait "pire qu'apocalyptique" pour le sport transalpin. À la suite de la dernière série de tests, 26 joueurs du top niveau italien ont été testés positifs au coronavirus, le comptant notamment 17 cas, tandis que l'Inter d'Antonio Conte en dénombre pas moins de quatre. Une situation qui inquiète en .

"Ce serait pire qu'apocalyptique pour le sport dans ce pays"

Carlo Tavecchio, qui a passé quatre ans à la tête de la FIGC entre 2014 et 2018, s'est exprimé sur la situation sanitaire et estime que mettre un terme au football en Italie pour aider à ralentir la propagation du virus serait catastrophique. "Il existe un protocole qui a été approuvé par toutes les autorités et qui est valable pour différentes situations", a déclaré Tavecchio à Radio Kiss Kiss. "Autant que je sache, il y avait également un accord entre les clubs pour qu'ils continuent à jouer, même si les effectifs étaient considérablement réduits par les cas", a ensuite rappelé l'ancien dirigeant, qui en appelle à la responsabilité des autorités locales pour aider les clubs à contenir la hausse des cas.

"Les autorités locales doivent donc s'aligner avec, ou au moins travailler avec, l'autorité centrale de l'Etat. Si la devait à nouveau être suspendue, ce serait pire qu'apocalyptique pour le sport dans ce pays". L'actuel président de la FIGC, Gabriele Gravina, a publié une déclaration demandant aux clubs "d'appliquer rigoureusement le protocole" pour s'assurer que les matches puissent continuer à être disputés, tout en ajoutant que la réouverture des stades aux supporters est loin d'être une priorité actuellement.

"Au cours des derniers jours, une série de commentaires a semé la confusion et alimenté des tensions inutiles", a écrit Gravina. "Ce que nous demandons, c'est que chacun applique rigoureusement le protocole, car il représente le seul instrument fiable dont nous disposons pour garantir que les compétitions sportives puissent continuer comme elles ont commencé", a rappelé Gabriele Gravina. Partout en Europe, le Covid-19 est de nouveau la source de vives inquiétudes, notamment dans le milieu du sport.