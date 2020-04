Emerson convoité par plusieurs clubs italiens

L'arrière italo-brésilien Emerson pourrait effectuer son retour en Serie A lors du prochain mercato.

Selon les informations de Goal britannique, la , l'Inter et Napoli surveillent tous la situation de l'arrière gauche de , Emerson Palmieri. Cependant, ce dernier espère toujours que son avenir à long terme sera à Chelsea.

Napoli envisage de remplacer Mario Rui ou Faouzi Ghoulam par l'international italien lors du prochain mercato, ce dernier ayant été exclu de l'équipe de la du club cette saison. Emerson avait totalement disparu des plans de Lampard avant que la compétition ne soit suspendue en raison de l'épidémie de coronavirus.

Lampard a insisté sur le fait qu'il n'avait pas encore pris de décision ferme sur l'avenir de ses joueurs et Emerson espère convaincre le club que son avenir reste dans l'ouest de Londres.

Cependant, le sélectionneur italien, Roberto Mancini, a oeuvré pour qu'Emerson revienne en dans un souci de manque de temps de jeu. "Ce serait bien si Emerson Palmieri, qui n'a pas beaucoup joué pour Chelsea, pouvait venir jouer en ", a déclaré Mancini à la Gazzetta dello Sport en mars dernier.

Les Bleus cherchent à renforcer le côté gauche de leur défenseur depuis un certain temps. Ben Chilwell de est un objectif principal ambitieux pour le club, mais les frais de transfert pourraient s'avérer substantiels et il y a peu de chances pour que MU débourse de nouveau une somme conséquente pour un défenseur, un an seulement après avoir payé 80M€ pour Harry Maguire.