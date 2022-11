"Elle va finir en C4" : Samir Nasri dézingue Stéphanie Frappart après Real-Celtic

Sur le plateau du Canal Champions Club, Samir Nasri n’a pas été tendre avec Stéphanie Frappart, arbitre de Real Madrid - Celtic (5-1).

Stéphanie Frappart appréciera. Mercredi soir, l’arbitre française officiait du côté de Madrid pour le match de la 6e et dernière journée entre le Real et le Celtic, largement remporté par les hommes de Carlo Ancelotti (5-1), qui ont fêté le retour de Karim Benzema.

" Elle pensait peut être qu'elle était en L1…"

Les Merengue ont rapidement fait le break grâce à deux penaltys, transformés par Luka Modric et Rodrygo. Un troisième a été accordé dans la foulée au Celtic, mais il a finalement été arrêté par Courtois. Sur le plateau du Canal Football Club, le consultant Samir Nasri a été interrogé sur les différentes situations.

Et l’ancien Marseillais semble ne pas être forcément d’accord avec Frappart, qu’il a tout simplement dézinguée en direct : "Frappart, elle pensait peut être qu'elle était en Ligue 1. C'est pour ça qu'il y a eu autant de penaltys. Mais si ça continue comme ça, elle va se retrouver en Conférence League", a-t-il estimé.

Des mots forts… mais pas justifiés

Des mots forts, d’autant plus que les trois penaltys accordés par l’arbitre de L1 semblaient justifiés. Sur celui obtenu par Fede Valverde, il y a bien main de l’adversaire dans la surface. Idem pour celui gratté et transformé par Rodrygo. Enfin, Ferland Mendy fait bel et bien faute sur celui accordé aux Écossais.