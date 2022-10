Ekitiké frustré par son temps de jeu au PSG ? Thierry Henry le met en garde

Thierry Henry a tenu a adressé un conseil à Hugo Ekitiké, la jeune recrue du PSG et qui n’est pas très utilisée par Christophe Galtier.

Recruté l’été dernier, Hugo Ekitiké pensait pouvoir franchir rapidement un palier au PSG. Mais, malheureusement pour lui, il éprouve beaucoup de peines à se faire sa place au sein de cette équipe. Au milieu de trois monstres, il doit se contenter des miettes.

Débuts compliqués pour Ekitiké au PSG

L’ancien rémois n’a joué qu’une seule fois comme titulaire. Et son temps de jeu global n’est que le 19e de tout l’effectif francilien avec 160 minutes disputées (9 rencontres tout de même). Il reste par ailleurs toujours à la recherche de son premier but avec les champions de France.

Ekitiké a de quoi être frustré par sa situation. Son entraineur, Christophe Galtier, l’a encouragé à ne pas lâcher. Et c’est aussi le conseil que lui a donné Thierry Henry, la légende française.

Henry s’inquiète pour Ekitiké

Au micro d’Amazon Prime, ce samedi avant le match de Paris contre l’ESTAC, le meilleur buteur de l’histoire des Blues a fait savoir à Ekitiké qu’il doit redoubler d’efforts pour espérer bousculer la hiérarchie. « Je suis passé par là en état jeune. Et je n’étais pas le seul, a-t-il commencé par confier. Tu viens jouer au PSG et dans ce club il faut travailler plus dur qu’à l’accoutumée. En plus, ce n’est pas évident de prendre la place des trois gars en attaque. Comme je le dis toujours, il va falloir se lever de bonne heure ».

En conférence de presse vendredi, Galtier a incité Ekitiké à « compenser son manque de temps de jeu à l'entraînement, en mettant plus de rythme et d'intensité ». Des paroles sensées, mais Henry y voit un gentil rappel à l’ordre. « Si le coach dit qu’il doit travailler plus à l’entrainement, ce n’est généralement pas bon signe ».