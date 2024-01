Egypte - Ghana : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Accrochés lors de leurs premières sorties, l’Egypte et le Ghana n’ont d’autres choix que de rebondir lors de leur opposition ce jeudi.

L’Egypte et le Ghana, deux des nations africaines les plus titrées, sont déjà sous pression à la CAN 2023. Leur affrontement ce jeudi se jouera sous le signe de la peur, vu que le perdant aura de fortes chances de faire ses valises pour un retour prématuré à la maison.

L’Egypte et le Ghana, deux monuments en péril

Les Pharaons, malgré leurs sept couronnes continentales, ont déçu lors de leur entrée en lice face au Mozambique. Ils ont concédé le nul (2-2) et n’était-ce le pénalty généreux obtenu en fin de match et transformé par Mohamed Salah, ils auraient même pu s’incliner. Même s’ils ont l’expérience de leur côté, on est en droits d’être inquiets les concernant, surtout au vu du jeu proposé. Le sélectionneur Rui Vitoria doit absolument changer quelque chose.

Pour le Ghana, le tableau est encore plus alarmant. Les Black Stars sont tombés contre le Cap-Vert (1-2) et on ne peut pas dire que ce fut un hold-cup. L’Irlandais Chris Hughton n’a pas réussi à tirer le meilleur de cette équipe. Et il faut toujours compter sur le vétéran André Ayew pour tirer cette sélection d’un mauvais pas. Déjà sortis dès le 1er tour lors de la précédente CAN, les Ghanéens toucheraient le fond s’ils subissaient le même sort en Cote d’Ivoire.

Notons que dans les confrontations entre les deux sélections, l’Egypte présente un ascendant psychologique vu qu’il n’a plus perdu depuis 4 matches contre le Ghana. Et la dernière fois qu’ils se sont affrontés en phase finale de CAN c’était en 2017. Un but de Salah avait permis aux Pharaons de l’emporter (1-0) en match de poule. S’en est suivi un joli parcours jusqu’à la finale. L’attaquant de Liverpool et ses coéquipiers signeraient à coup sûr pour un scénario similaire cette fois-ci.

Horaire et lieu de match

Egypte - Ghana

1er tour CAN 2023 (Groupe B)

Lieu : Stade Félix-Houphouët-Boigny, Abidjan

A 21h française

Les compos probables du match Egypte - Ghana

Egypte : El-Shenawy; Hany, Hegazy, Abdelmonem, Hamdi; Zizo, Elneny, Fathi; Salah, Mohamed, Trezeguet

Ghana : Ofori; Odoi, Dijku, Salisu, Mensah; Ashimeru, Baba, Paintsil, Konigsdorffer, J Ayew; Semenyo

Sur quelle chaîne suivre le match Egypte - Ghana

La rencontre entre l’Egypte et le Ghana sera à suivre ce jeudi 18 janvier 2024 à partir de 21h sur BeIN Sports 2. Il vous sera aussi possible aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect ou sur My Canal.