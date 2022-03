Edouard Mendy n’exclut pas un retour à l’OM

Avant de lancer sa carrière professionnelle, Edouard Mendy avait joué avec la réserve de l’OM. C’était lors de la saison 2015/16. Cela ne lui a pas permis de décrocher un contrat avec l'équipe première des Phocéens, mais le portier sénégalais n’est pas aigri. A la question si un retour au sein du club olympien est possible dans le futur, il a laissé planer le doute.

"Est-ce que je pourrais devenir le gardien de l’OM dans quatre ou cinq ans ? On ne sait pas ce que l’avenir nous réserve, en tout cas, je me concentre sur Chelsea et j’ai encore de belles choses à faire ici, si Dieu le veut", a-t-il déclaré dans un entretien accordé au mensuel Onze Mondial.

Mendy « aurait kiffé » d’être le numéro 1 l’OM

Mendy (29 ans), et qui fait aujourd’hui partie des tous meilleurs gardiens au monde, reconnait qu’il aurait beaucoup aimé défendre les couleurs marseillaises au plus haut niveau. "J'aurais kiffé être le gardien numéro un de l'OM, mais devant moi, il y avait Mandanda, Pelé et Escales qui était l'espoir du club à ce poste. Même si j'avais dans mon rêve le plus fou cette pensée-là, la réalité était autre, c'était bouché".

Le nouveau champion d’Afrique n’a pas pu percer à l’OM, mais il garde quand même un excellent souvenir de son passage dans ce club. "Dès la fin de mon premier entraînement à l'OM, les joueurs sont venus me parler pour me dire : "Tu viens d'où ?", "Félicitations, t'es pas mal". Et là, quand tu leur réponds que tu n'as pas de club, certains n'y croient pas, d'autres sont choqués".

Mendy révèle que même Mandanda était impressionné par son talent. "Je me rappelle que des gars comme Abdelaziz Barrada ou Lassana Diarra, passé par Le Havre et qui connait de nombreux grands de mon quartier, étaient hyper surpris. Tout comme Steve Mandanda. C'était assez surréaliste pour moi, sachant que j'étais sans club".