Edouard Mendy bientôt prolongé

Privé des distinctions individuelles, le gardien sénégalais Edouard Mendy a de bonnes chances de se consoler avec un nouveau contrat au sein de son club de Chelsea. Les décideurs londoniens prévoient en effet de le récompenser avec un nouveau deal.

Alors qu’il n’est au club que depuis un an et demi, Edouard Mendy pourrait donc bénéficier d’un contrat plus long et très certainement revalorisé. Selon le site Foot Insider, son board veut à tout prix le cadenasser et couper ainsi l’herbe sous les pieds de la concurrence.

Pour rappel, le contrat actuel du Sénégalais expire en juin 2025. Et sa valeur marchande se situe aux alentours de 30M€ d’après le site transfermarkt.

Un nouveau contrat mérité pour Mendy

Mendy marche sur l’eau depuis qu’il a rejoint la formation londonienne en provenance de Rennes. Il a offert aux Blues la solidité qui leur manquait à son poste depuis le départ de Thibaut Courtois. Une rentabilité qui se vérifie à travers les chiffres. Il est celui qui a le meilleur pourcentage d’arrêts dans l’élite anglaise (75.2%) et aussi le plus grand nombre de clean sheets (23) depuis qu’il se produit outre-Manche.

Outre les statistiques, il y a aussi ses sauvetages spectaculaires et souvent décisifs qu’il effectue dans les matches importants. La saison écoulée, Mendy avait joué un rôle clé dans la conquête de la Ligue des Champions, avec seulement 1 but encaissé en phase à élimination directe (7 rencontres).