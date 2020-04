Edinson Cavani de retour en Uruguay ?

Selon un ex-international uruguayen, Edinson Cavani, aurait pris la décision de revenir dans son pays à la fin de son contrat avec le PSG.

Où évoluera Edinson Cavani à l’issue de la saison en cours ? La suspense reste entier, mais certaines personnes de son entourage croit connaitre sa future destination. C’est le cas de Cristian Rodriguez, son ami et ex-coéquipier au sein de la Celeste.

Pour Rodriguez, El Matador a déjà fait son choix. Celui de rejoindre Penarol, l’une des plus prestigieuses formation de l’ . « J’ai la permission d’Edi pour le dire. Appelez-le et demandez-lui, a-t-il indiqué lors d’une intervention pour la radio Del Sol. Il va venir à Peñarol et je ne dis rien d’autre parce qu’après ils me b*****t tous sur les réseaux sociaux ».

Pour rappel, Cavani arrive au terme de son engagement avec Paris l’été prochain. Le scénario le plus probable reste une séparation, même si l’ancien Napolitain a retrouvé récemment du temps de jeu et une place de titulaire au sein de l’équipe de Tuchel.

Plus d'équipes

Dernièrement, il a été annoncé à Boca Juniors. Les responsables argentins ont bien exploré cette piste, mais l’ont ensuite abandonnée car jugée trop couteuse. Il reste l’option , pas encore totalement écartée d’après des sources émanant d’ .