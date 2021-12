Edinson Cavani a pris une décision pour son futur

En difficulté à Manchester United, où son temps de jeu ne s’améliore pas malgré les changements au niveau de la barre technique, Edinson Cavani envisage de bouger lors du prochain mercato. Et l’ancien parisien a une idée bien précise du club qu’il envisage de rejoindre. Alors qu’il a des offres de partout, il ne veut entendre parler que du FC Barcelone.

Déterminé à disputer son 4e Mondial avec la Celeste, El Matador veut rester compétitif en continuant à jouer dans un grand championnat européen. Et quoi de mieux qu’une pige au Barça dans cette optique, même si la formation blaugrana ne joue plus les premiers rôles en Liga ou en C1.

Manchester United est prêt à faciliter son départ

Cavani veut rejoindre le Barça et le Barça veut aussi recruter Cavani. Le club catalan est désespéré à l’idée de faire venir un nouveau buteur prolifique afin de pallier l’indisponibilité de Sergio Aguero. Ce dernier a dû prendre récemment sa retraite à cause des soucis de santé. Malgré son âge, Cavani présente un profil très intéressant en ce sens. Même s’il n’a encore jamais joué en Espagne, le meilleur buteur de l’histoire du PSG a toutes les qualités pour s’adapter à la Liga. Après tout, il a brillé dans tous les grands championnats où il s’est produit. En Serie A, en Ligue 1 et en Premier League.

Le transfert est en très bonne voie pour se concrétiser, surtout que MU est prêt à laisser partir libre son expérimenté attaquant en guise de reconnaissance pour les services rendus.

Cavani doit avoir des fourmis dans les jambes actuellement. Cette saison, toutes compétitions confondues, il n’a joué que 8 matches, dont 2 seulement comme titulaire. Son temps de jeu global ne dépasse pas les 272 minutes.