EDF - Lloris : "On ne s'attend pas à un match facile"

Le capitaine de l'équipe de France s'est exprimé à la veille du déplacement des Bleus au Kazakhstan dans le cadre des qualifications au Mondial.

Trois jours après un match nul inaugural concédé face à l'Ukraine au Stade de France, les Bleus sont dans l'obligation de réagir et de l'emporter ce dimanche sur la pelouse du Kazakhstan pour se lancer dans cette campagne de qualifications pour la prochaine Coupe du Monde au Qatar.

Un long déplacement avec décalage horaire qui n'effraie pourtant pas Hugo Lloris, le capitaine des Bleus. "Je crois que la Fédération nous a mis dans les meilleures conditions. Il faut s'adapter au décalage horaire", a-t-il assuré ce samedi en conférence de presse.

"On a la chance d'évoluer dans des infrastructures de haut niveau. On va s'essayer au synthétique lors de l'entraînement de veille de match. On ne s'attend pas à un match facile."

Des conditions rendues encore plus particulière par l'utilisation d'un synthétique, qui change certaines habitudes pour les joueurs. "Pas uniquement pour les gardiens de but, ça change pour les appuis surtout", a insisté le portier de Tottenham.

"Il est très rare d'évoluer sur un synthétique dans le milieu pro. Cela m'est déjà arrivé quand j'évoluais encore en Ligue 1, à Nancy ou Lorient, ça favorise le jeu de passes courtes au sol. On va essayer de jouer en essayant de prendre le maximum de plaisir. On s'attend à un match comme l'Ukraine, avec un bloc bas. Il va falloie mettre de l'instentité dans nos passes, dans nos course. S'adapter sera un facteur important."

Le capitaine de la sélection est également revenu sur le nul contre l'Ukraine et la nécessité de prendre des points : "Je crois que l'orsqu'on a démarré ce rassemblement, l'objectif était de ramener le maximum de points. Je crois qu'il y a de la déception. On a ce devoir de réusltat lorqu'on porte le maillot des Bleus.

"La qualification ne viendra pas toute seule, ils ne donneront pas les trois points demain. Ils ont très peu de résultats, mais il accrochent les équipes. Il ne faut pas s'attendre à un match facile, il faudra entreprendre."

Enfin, Lloris s'est exprimé sur l'initiative de pays comme la Norvège, qui ont arboré un t-shirt pour dénoncer les conditions de travail des ouvriers sur les chantiers des stades qui accueilleront la compétition au Qatar.

"C'est une bonne chose. Les joueurs ont le droit de se manifester. Je pense qu'il n'y a aucun joueur qui est insensible à ce qui a été dit ou écrit par rapport à tout ça."